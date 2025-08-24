A Otopeni l’azzurra conquista una medaglia di carattere. D’Ambrosio vola nei 100 stile con il secondo tempo, Santambrogio ottava nei 100 farfalla.

Un’altra giornata positiva per il nuoto azzurro ai Mondiali juniores. Emma Vittoria Giannelli firma il bronzo nei 1500 stile libero, mentre Carlos D’Ambrosio centra la finale dei 100 stile libero con il secondo tempo e Caterina Santambrogio quella dei 100 farfalla. Il medagliere italiano sale così a quota otto podi (2 ori, 1 argento e 5 bronzi), con la possibilità concreta di toccare la doppia cifra nell’ultima giornata di domenica.

Giannelli di bronzo

Una gara coraggiosa e mai fuori ritmo quella della 18enne di Firenze, tesserata per Fiamme Oro e RN Florentia. Giannelli ha chiuso terza in 16’15”40, miglior seconda prestazione in carriera, alle spalle della cinese Yang Peigi (oro in 16’08”37) e della russa neutrale Kseniia Misharina (argento in 16’12”63). «Una medaglia che significa tantissimo – ha raccontato l’azzurra – perché la settimana non era iniziata nel migliore dei modi. Oggi è anche il compleanno del mio allenatore: credo di avergli fatto un bel regalo».

D’Ambrosio e Santambrogio in finale

Nelle semifinali Carlos D’Ambrosio ha impressionato con il secondo tempo nei 100 stile libero (47”86), dietro soltanto al britannico Jacob Mills (47”74). Il vicentino delle Fiamme Gialle ha nuotato un passaggio da campione, chiudendo con un ritorno solido e candidandosi a protagonista per la finale. Bene anche Caterina Santambrogio, che ha strappato l’ottavo e ultimo posto disponibile nei 100 farfalla in 58”96, alle spalle della giapponese Izuki Hirai (57”02).

Applausi anche per la giovanissima Alessandra Mao: undicesima nei 50 stile libero con 25”62, nuovo record italiano ragazze, davanti ad Alessandra Leoni (25”71). Le due azzurre si sono fermate a un passo dalla finale. Sfiora il podio la 4×100 stile libero femminile (Mao, Leoni, Di Maria, Santambrogio), quarta in 3’41”19 dietro alla Cina (3’40”38) e agli Stati Uniti, oro con record del mondo juniores (3’35”54).

Medagliere azzurro (2-1-5)