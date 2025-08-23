Dopo il debutto vincente con la Slovacchia, le azzurre del volley tornano sul parquet di Phuket contro le caraibiche reduci dal ko con il Belgio. Nervini: “Servirà calma e concentrazione”.

Archiviato il brillante esordio ai Campionati del Mondo con il 3-0 sulla Slovacchia, la Nazionale italiana femminile è già proiettata al secondo impegno della Pool B. Domani, domenica 24 agosto, alle ore 12 italiane (diretta su Rai 2, RaiPlay e DAZN), le azzurre torneranno in campo a Phuket per affrontare Cuba, chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta subita contro il Belgio nella prima giornata.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Oggi Danesi e compagne hanno sostenuto una sessione di allenamento tecnico e fisico, con l’obiettivo di prepararsi al meglio a una sfida che può indirizzare in maniera netta il percorso verso gli ottavi.

Nervini: “Cuba è un’incognita, ma siamo pronte”

La schiacciatrice azzurra Stella Nervini, protagonista al debutto mondiale contro la Slovacchia, ha parlato così alla vigilia: “Pensiamo partita per partita. L’esordio mi ha aiutata a rompere il ghiaccio ed è stato molto emozionante, soprattutto al momento dell’inno. Contro Cuba ci aspetta una gara diversa, è una squadra fisica e imprevedibile, dovremo restare lucide come nel primo set di ieri, quando la Slovacchia ha difeso tantissimo. Sono fortunata a giocare in una squadra con compagne così forti, che permettono anche a chi è alle prime esperienze di mantenere serenità e fiducia”.

Il cammino azzurro nella Pool B

Italia – Slovacchia 3-0 (25-21; 25-14; 25-17)

Italia – Cuba, domani 24 agosto ore 12 (Rai 2, RaiPlay, DAZN)

Italia – Belgio, 26 agosto ore 12 (Rai 2, RaiPlay, DAZN)

Le azzurre arrivano al secondo appuntamento con entusiasmo e consapevolezza: domani contro Cuba, però, serviranno concentrazione e continuità per compiere un altro passo verso la fase a eliminazione diretta.