Mondiali volley femminile, Italia domani di nuovo in campo: alle 12 sfida a Cuba per blindare gli ottavi
Dopo il debutto vincente con la Slovacchia, le azzurre del volley tornano sul parquet di Phuket contro le caraibiche reduci dal ko con il Belgio. Nervini: “Servirà calma e concentrazione”.
Archiviato il brillante esordio ai Campionati del Mondo con il 3-0 sulla Slovacchia, la Nazionale italiana femminile è già proiettata al secondo impegno della Pool B. Domani, domenica 24 agosto, alle ore 12 italiane (diretta su Rai 2, RaiPlay e DAZN), le azzurre torneranno in campo a Phuket per affrontare Cuba, chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta subita contro il Belgio nella prima giornata.
Oggi Danesi e compagne hanno sostenuto una sessione di allenamento tecnico e fisico, con l’obiettivo di prepararsi al meglio a una sfida che può indirizzare in maniera netta il percorso verso gli ottavi.
Nervini: “Cuba è un’incognita, ma siamo pronte”
La schiacciatrice azzurra Stella Nervini, protagonista al debutto mondiale contro la Slovacchia, ha parlato così alla vigilia: “Pensiamo partita per partita. L’esordio mi ha aiutata a rompere il ghiaccio ed è stato molto emozionante, soprattutto al momento dell’inno. Contro Cuba ci aspetta una gara diversa, è una squadra fisica e imprevedibile, dovremo restare lucide come nel primo set di ieri, quando la Slovacchia ha difeso tantissimo. Sono fortunata a giocare in una squadra con compagne così forti, che permettono anche a chi è alle prime esperienze di mantenere serenità e fiducia”.
Il cammino azzurro nella Pool B
Italia – Slovacchia 3-0 (25-21; 25-14; 25-17)
Italia – Cuba, domani 24 agosto ore 12 (Rai 2, RaiPlay, DAZN)
Italia – Belgio, 26 agosto ore 12 (Rai 2, RaiPlay, DAZN)
Le azzurre arrivano al secondo appuntamento con entusiasmo e consapevolezza: domani contro Cuba, però, serviranno concentrazione e continuità per compiere un altro passo verso la fase a eliminazione diretta.