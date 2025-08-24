Rugby World Cup 2025, Italia ko all’esordio: la Francia vince 24-0 a Exeter
Rugby femminile, debutto amaro per le Azzurre: le Bleus impongono fisicità e ritmo, Vernier premiata Player of the Match.
Esordio amaro per l’Italia alla Rugby World Cup femminile 2025. Al Sandy Park di Exeter le Azzurre di Fabio Roselli cedono 24-0 contro la Francia, che alla distanza fa valere la propria superiorità fisica e l’esperienza internazionale.
La partita si sblocca al 28’ con la meta di Joanna Grisez trasformata da Bourgeois, che poco prima dell’intervallo firma anche un piazzato per il 10-0. Nella ripresa la pressione francese aumenta: al 45’ Khalfaoui trova la seconda meta, poi Escudero al 62’ chiude definitivamente i conti. Per la Francia 4 punti in classifica e la soddisfazione di non aver concesso punti; per l’Italia resta il rammarico di non essere riuscita a concretizzare le poche occasioni create.
Morgane Bourgeois chiude con 9 punti al piede (4/5), mentre Gabrielle Vernier è nominata Player of the Match. Le Azzurre torneranno in campo mercoledì contro il Brasile per cercare il riscatto.
Tabellino
Rugby World Cup 2025 – 1ª giornata, Pool B
Exeter, Sandy Park – 23 agosto 2025
Francia – Italia 24-0 (10-0)
Marcature:
28’ pt meta Grisez tr. Bourgeois (7-0);
41’ pt cp Bourgeois (10-0);
5’ st meta Khalfaoui tr. Bourgeois (17-0);
22’ st meta Escudero tr. Bourgeois (24-0).
Francia: Bourgeois; Grisez, Ménager (Co-Cap), Vernier (26’ st Niesen), Arbey; Arbez (27’ st Tuy), Chambon (27’ st Queiroy); T. Feleu (19’ st Berthomieu), Champon, Escudero; Fall-Raclot, M. Feleu (Co-Cap, 31’ st Okemba); Khalfaoui (16’ st Bernadou), Bigot (16’ st Gerin), Brosseau (16’ st Deshaye).
All.: Gaëlle Mignot – David Ortiz.
Italia: Ostuni Minuzzi (25’ st Granzotto); Muzzo, Sillari, Mannini, D’Incà; Stevanin (31’ st Madia), Stefan (17’ st Bitonci); Giordano (Cap), Ranuccini (7’ st Arrighetti), Sgorbini; Duca (25’ st Fedrighi), Tounesi (temp. 13’-25’ st Fedrighi); Seye (19’ st Maris), Vecchini (27’ st Spinelli), Turani (29’ st Stecca).
All.: Fabio Roselli.
Arbitro: Sara Cox (Inghilterra).
Assistenti: Aimee Barrett-Theron (Sudafrica), Maria Heitor (Portogallo).
TMO: Leo Colgan (Irlanda).
Cartellini: nessuno.
Calciatrici: Bourgeois 4/5.
Player of the Match: Gabrielle Vernier (Francia).
Spettatori: 7.052.
Prossime partite dell’Italia – Rugby World Cup 2025
27 agosto: Italia vs Brasile (2ª giornata, Pool B)
31 agosto: Italia vs Sudafrica (3ª giornata, Pool B)