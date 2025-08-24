Rugby femminile, debutto amaro per le Azzurre: le Bleus impongono fisicità e ritmo, Vernier premiata Player of the Match.

Esordio amaro per l’Italia alla Rugby World Cup femminile 2025. Al Sandy Park di Exeter le Azzurre di Fabio Roselli cedono 24-0 contro la Francia, che alla distanza fa valere la propria superiorità fisica e l’esperienza internazionale.

