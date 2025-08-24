L’azzurra delle Fiamme Oro cresce in vista dei Mondiali di Tokyo: due centimetri oltre lo stagionale. Scardanzan seconda con 4,42.

Elisa Molinarolo si conferma in grande crescita a tre settimane dai Mondiali di Tokyo. Nel meeting di salto con l’asta in piazza, a Lignano Sabbiadoro, l’azzurra delle Fiamme Oro ha superato i 4,62 alla seconda prova, migliorando di due centimetri il proprio primato stagionale e vincendo la gara.

La veneta, sesta ai Giochi di Parigi la scorsa estate, ha costruito una progressione solida: 4,17, 4,32 e 4,42 superati al primo tentativo, 4,52 al secondo e poi il salto vincente a 4,62. Successivamente ha provato a 4,74, quota che le avrebbe regalato anche il record italiano (4,73 di Roberta Bruni, 2023), senza però riuscire a centrarla.

Secondo posto per Virginia Scardanzan (Atl. Silca Conegliano), che ha eguagliato lo stagionale a 4,42 prima dei tre errori a 4,52. Terza la britannica Felicia Miloro con 4,17. La gara, inserita nella cornice di piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta, è stata promossa da Lupignanum Track & Field e Atletica 2000.

L’altro appuntamento ad Aosta

Sempre sabato si è svolta la 12ª edizione dell’Asta in Piazza di Aosta. Tra gli uomini vittoria per il croato Ivan Seric, che ha avuto la meglio sul francese Valentin Lavillenie nello spareggio a 5,45, dopo che entrambi avevano chiuso a 5,53. Terzo posto per il campione europeo U23 Simone Bertelli (Fiamme Gialle) con 5,45 alla seconda prova e tre nulli a 5,61.

In campo femminile successo dell’ucraina Maryna Kylypko con 4,35, davanti a un pubblico numeroso in piazza Chanoux grazie all’organizzazione dell’Atletica Cogne.