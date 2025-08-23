A pochi minuti dal fischio d’inizio fra Roma e Bologna, Massara ha parlato della che coinvolge Sancho.

C’è grande entusiasmo per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, che alla prima partita stagionale accoglie il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio Olimpico. Il rossoblù, reduci da una stagione che ha riservato gioie e soddisfazioni, vogliono continuare a fare bene. Proprio come i giallorossi, che quest’anno tenteranno di acciuffare la qualificazione alla Champions League soltanto sfiorata pochi mesi fa.

Per questo la dirigenza capitolina continua, fino a fine mercato, un incessante lavoro per rinforzare la squadra. Motivo per il quale aveva messo gli occhi su Jadon Sancho, obiettivo che in Serie A fa gola a parecchie società. Anche se la corsia preferenziale sembrava averla imboccata soltanto la Roma. Che, a proposito della trattativa con l’inglese, ha voluto fare chiarezza.

La Roma rinuncia a Sancho: le parole di Massara

Se a qualcuno sembrava essere soltanto una questione di – pochi – giorni l’arrivo di Jadon Sancho nella Capitale, Frederic Massara ha smentito, chiudendo completamente le porte a tale trattativa.

Il direttore sportivo giallorosso ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita di questa sera. Ai microfoni di DAZN ha così deciso affermato come Sancho, pur essendo un giocatore dal talento e dalle qualità indiscutibili, sia attualmente solo una suggestione.

Mancano le condizioni affinché il colpo possa andare a buon fine. E, soprattutto, manca la motivazione di vestire la maglia giallorossa da parte dell’esterno. Ora alla Roma non resta che mettersi nuovamente alla ricerca di un giocatore con simili caratteristiche tecniche. Nonché adatto alle esigenze di gioco del Gasp.