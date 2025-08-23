McTominay e il nuovo arrivato De Bruyne firmano il successo degli azzurri all’esordio. Conte sorride: gara sempre sotto controllo.

Il Napoli non sbaglia il debutto stagionale e riparte come aveva chiuso: da vincente. Al Mapei Stadium gli azzurri superano il Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Scott McTominay e Kevin De Bruyne, subito decisivo al suo esordio in Serie A.

Partenza aggressiva della squadra di Antonio Conte, che dopo un quarto d’ora passa avanti: cross di Politano e colpo di testa vincente di McTominay, MVP della scorsa stagione. Il Sassuolo prova a reagire, con Pinamonti e Doig che creano qualche brivido a Meret, ma il Napoli resta in controllo e sfiora il raddoppio con la traversa ancora di McTominay.

Nella ripresa arriva la firma attesa: al 57’ De Bruyne sorprende Turati su punizione laterale e segna la sua prima rete italiana. Partita di fatto chiusa, anche perché poco dopo il Sassuolo resta in dieci per l’espulsione di Koné. Nel finale occasioni per Anguissa e Pierini, ma il punteggio non cambia.

Per i campioni d’Italia è un esordio convincente: solidità, talento e il nuovo leader tecnico già protagonista