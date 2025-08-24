Le visite mediche hanno evidenziato dubbi sul ginocchio del giocatore del Leverkusen. I rossoneri pronti a cambiare strategia nel finale di mercato.

Victor Boniface torna in Germania e la sua avventura con il Milan, almeno per ora, sembra destinata a non cominciare. L’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, atteso come possibile rinforzo per l’attacco rossonero, non ha convinto del tutto dopo le visite mediche effettuate a Milano.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli esami si sono svolti in più fasi e hanno lasciato perplessità sul ginocchio destro del giocatore, già operato due volte al crociato. Pur avendo perso nelle ultime stagioni più partite per problemi muscolari che non legati al crociato, i dubbi sulla tenuta fisica restano e spingono il club a grande cautela.

Il Milan non ha chiuso definitivamente la porta: l’ipotesi di un nuovo tentativo nei prossimi giorni, magari con la formula del prestito gratuito, resta sul tavolo. Ma allo stesso tempo la dirigenza rossonera, consapevole di entrare negli ultimi otto giorni di mercato, sta valutando piste alternative.

L’idea, ora, è di muoversi anche su due attaccanti per rinforzare il reparto offensivo, evitando di concentrare tutto su un profilo che non offre garanzie assolute dal punto di vista fisico. Una scelta di prudenza che segna una svolta nella strategia di fine mercato del Milan.