Partita equilibrata e senza reti: rossoblù poco incisivi, giallorossi aggressivi con il pressing. Falcone decisivo in almeno tre occasioni.

Finisce senza gol la sfida tra Genoa e Lecce che ha aperto la stagione al Ferraris. La squadra di Eusebio Di Francesco ha strappato un punto prezioso imponendo ritmo e pressing alto, mentre i rossoblù di Vieira hanno faticato a trovare soluzioni offensive.

Il Lecce parte meglio, sfiorando il vantaggio con Morente e Banda, mentre il Genoa cresce con il passare dei minuti: Falcone è provvidenziale in uscita su Martin e vola sul destro di Carboni.

Nella ripresa le occasioni migliori arrivano ancora dai piedi di Stanciu e Martin, ma il portiere giallorosso risponde presente. Nel finale, punizione dello stesso Stanciu fuori di poco e ultimo brivido per gli ospiti.

Per il Genoa un debutto sottotono, con tanti errori in fase di costruzione. Il Lecce porta a casa un pareggio meritato grazie all’intensità e all’attenzione difensiva.