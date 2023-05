Highlights Olimpia Milano-Dinamo Sassari 80-75: Playoff Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights di Olimpia Milano-Dinamo Sassari 80-75, match valido per gara-2 delle semifinali playoff di Serie A1 2022/2023. Vittoria sofferta ma importantissima per l’Armani, che dopo una rimonta tiene botta nel finale e si porta 2-0 nella serie contro i sardi, che hanno ora le spalle al muro in chiave qualificazione alla finale. Sugli scudi Datome e Shields, in alto ecco le immagini salienti.