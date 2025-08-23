Quattro azzurri in campo nella giornata inaugurale degli US Open: Paolini-Aiava sul Louis Armstrong alle 19:00 locali (le 01:00 in Italia), poi Bronzetti-Valentova, Nardi-Machac e Darderi-Hijikata. Lunedì tocca a Cobolli-Passaro e Cocciaretto; martedì esordiscono Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Bellucci.

Si accendono i riflettori sul cemento di Flushing Meadows e l’Italia è subito protagonista. Nella giornata inaugurale degli US Open (lunedì a New York, notte tra lunedì e martedì in Italia) saranno quattro gli azzurri in campo.

La prima a scendere in campo: Paolini in night session

Jasmine Paolini apre il programma azzurro sul Louis Armstrong Stadium alle 19:00 locali (01:00 italiane), contro l’australiana Destanee Aiava, promossa dalle qualificazioni. Per la n.1 d’Italia è un debutto subito mediatico: serata newyorkese, grande stadio e l’obbligo di gestire ritmo e pressione contro un’avversaria che arriva “calda” dal qualifying.

Le altre italiane del Day 1

Lucia Bronzetti sfida la ceca Tereza Valentova (anche lei proveniente dalle qualificazioni): match da approcciare con pazienza, perché le debuttanti provenienti dal quali spesso mantengono alta intensità nei primi game.

Il tabellone maschile del Day 1

Luca Nardi se la vede con il ceco Tomas Machac , avversario completo sul duro, che non regala ritmo. Chiave tecnica: prime robuste e gestione dei turni di battuta nei momenti caldi.

Luciano Darderi affronta l’australiano Rinky Hijikata, tennista esplosivo e verticale: servirà attenzione nelle transizioni e profondità in risposta.

Il menu di lunedì (day session italiana)

Flavio Cobolli e Francesco Passaro si affrontano in un derby che promette scambi lunghi e tanta tattica.

Elisabetta Cocciaretto completa il quadro italiano del secondo blocco di incontri.

Martedì tocca a Sinner & Co.

Ingresso in scena martedì per il grosso della pattuglia: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci aprono la loro corsa nel secondo giorno di tabellone principale. Attenzione agli orari: tra sessioni diurne e notturne, molte partite in Italia cadranno in notte fonda o tarda serata.

Il campione uscente in campo

Lunedì debutta anche Carlos Alcaraz sull’Arthur Ashe Stadium contro lo statunitense Reilly Opelka: un esordio di peso che farà da termometro alla parte alta del tabellone.

Guida rapida per i tifosi

Campi principali : Arthur Ashe Stadium (coperto), Louis Armstrong Stadium, Grandstand.

Formato : uomini al best of five , donne al best of three ; tie-break anche al set decisivo.

Orari: i programmi possono variare per meteo e durata dei match; la night session di New York in Italia cade tra mezzanotte e l’alba.

L’Italia parte con ambizioni e curiosità: Paolini in prima serata per rompere il ghiaccio, Sinner e gli altri big martedì per misurare subito condizione e feeling con il cemento di Flushing.