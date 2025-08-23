Serie A, la Cremonese batte il Milan a San Siro e scrive la storia: oltre alla vetta, c’è un nuovo record.

Un esordio da dimenticare per il Milan dell’Allegri-bis, incapace di contrastare la Cremonese di Davide Nicola che, da neopromossa, non si lascia intimidire di certo dai rossoneri. Così a San Siro va in scena una gara dal risultato inaspettato, che vede i grigiorossi battere i padroni di casa per 1-2.

Ad aprire le danze è proprio una rete della Cremonese, che sblocca il risultato al minuto 28 grazie al colpo di testa di Federico Baschirotto, giunto nella squadra lombarda dopo aver salutato Lecce e i suoi tifosi. Allo scadere del primo tempo la recupera Strahinja Pavlović, che manda le due formazioni negli spogliatoi sul pari. È nella ripresa che arriva la doccia fredda con il gol in rovesciata all’incrocio dei pali di Federico Bonazzoli che gela definitivamente San Siro.

Incredibile Cremonese: bottino pieno e record

Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato questo risultato che ha lasciato i tifosi sugli spalti dello stadio milanese di sasso. In realtà, non tutti quanti. Perché lo spicchio dedicato agli ospiti non ha potuto che esplodere di gioia al minuto 61 e, poi, al triplice fischio, che consegna ai grigiorossi la vetta della classifica – a pari punti con Napoli e Roma.

Questa non è la sola occorrenza da festeggiare in casa Cremonese, che – come riportato da Opta Paolo su X– ha vinto per la seconda volta una gara a San Siro in Serie A (la prima era stata contro l’Inter nel 1992). In più, è la prima volta nella sua storia che il club vinca al debutto stagionale nel torneo, dopo otto sconfitte su otto.

La stagione è ancora decisamente lunga – ed il calendario particolarmente fitto. Ma ciò che è certo è che Nicola può gioire delle basi su cui ha costruito la sua squadra.