Victor Boniface non è ancora un giocatore del Milan: i rossoneri prendono tempo, ma i tifosi vogliono una risposta.

Non l’avvio di campionato sperato per il Milan di Massimiliano Allegri, che inizia la sua seconda avventura in rossonero con una sconfitta. A San Siro la Cremonese è a dir poco storica e mette a referto una vittoria inaspettata, culminata con l’eurogol di Federico Bonazzoli che segna in rovesciata.

Mentre la squadra era alle prese con un indigesto esordio, la dirigenza rossonera ha continuato il suo lavoro. Concentrato soprattutto sul profilo di Victor Boniface. Il giocatore, pur avendo già sostenuto le visite mediche a Milano, non avrebbe convinto al 100% la società milanese, che sta prendendo tempo per meditare sul da farsi.

Boniface-Milan: le parole di Igli Tare

Continua ad esserci non poca confusione sul futuro di Victor Boniface, obiettivo del Milan che lo ha già sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. A fare chiarezza sulla decisione che la società prenderà nelle prossime ore è Igli Tare, il direttore sportivo del Diavolo.

Il dirigente rossonero si è detto consapevole, insieme al resto della società, delle problematiche fisiche che il giocatore ha avuto in passato, tanto da aver richiesto qualche giorno per prendere una decisione definitiva. Non c’è una data di scadenza, ma col mercato agli sgoccioli, arriverà al più presto. Anche in base al feedback di Max Allegri post partita.

Il raffreddamento della trattativa potrebbe celare un interesse ancora forte per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che domani sera farà il suo esordio stagionale in bianconero.