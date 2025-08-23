Serie A, esordio con vittoria per la Roma di Gian Piero Gasperini: il Bologna si arrende all’Olimpico.

È iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione della Roma, che allo stadio Olimpico ha battuto di misura il Bologna di Vincenzo Italiano per 1-o. I ragazzi di Gian Piero Gasperini, neo allenatore della squadra capitolina, hanno subito capito quale sia l’atteggiamento vincente da mettere in campo.

Un’ottima prova inaugurale per i giallorossi che, nonostante una rosa non ancora al completo (basti pensare al rebus Jadon Sancho e all’addio alle porte di Lorenzo Pellegrini), ha saputo dimostrare il proprio valore. Non sorridono, invece, i rossoblù, che perdono sia la partita che Ciro Immobile, che intorno al 30esimo è costretto a lasciare il campo dopo aver sentito la gamba destra cedere.

La Roma domina e stende il Bologna: Gasperini sorride

Il guizzo che vale la vittoria arriva nel secondo tempo, più precisamente al minuto 53. A mettere a segno la rete del vantaggio è Wesley che, dopo aver colto in contrattempo tutta la difesa del Bologna, approfitta di un retropassaggio inspiegabile – se non addirittura horror – di Jhon Lucumi.

Buona la prima per il Gasp, che può mantenere un record custodito negli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Opta Paolo sul proprio profilo X, il tecnico torinese ha ottenuto dieci successi alla prima partita stagionale in Serie A. Eguagliato Nereo Rocco, mentre Giovanni Trapattoni resta l’unico allenatore a contare più vittorie nel match inaugurale nella storia del massimo campionato, ovvero dodici.