Atp e Wta Adelaide 2 2023, programma e orari lunedì 9 gennaio con Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 e Wta 500 di Adelaide 2 2023, in riferimento alla giornata di lunedì 9 gennaio. Iniziano gli incontri del tabellone principale nella città australiana, ancora protagonista, come nella prima settimana della stagione, di un evento combined. Esordisce anche Lorenzo Sonego, confinato sul campo 2 contro il giovane britannico in ascesa Jack Draper. La sessione serale australiana è dedicata al derby tra Kokkinakis e Popyrin. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Dalle ore 01:30 – (12) Kvitova vs Rybakina

a seguire – (10) Collins vs Pliskova

Non prima delle 05:00 – (5) Evans vs McDonald

Non prima delle 08:30 – Muguruza vs (8) Bencic

a seguire – (WC) Kokkinakis vs (WC) Popyrin

SHOWCOURT 1

Dalle ore 01:30 – Pavlyuchenkova vs Teichmann

a seguire – (11) Haddad Maia vs Cirstea

a seguire – Fourlis vs Alexandrova

a seguire – Edmund vs (6) Kecmanovic

a seguire – Nakashima vs Davidovich Fokina

COURT 2

Dalle ore 01:30 – M.Ymer vs Thompson (QUALI)

a seguire – Millman vs O’Connell (QUALI)

COURT 3

Dalle ore 01:30 – Machac vs Kwon (QUALI)

a seguire – Etcheverry vs Haase (QUALI)

Non prima delle 05:00 – Sonego vs Draper