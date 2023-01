Wta Adelaide 2 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 500 di Adelaide 2, previsto dal 9 al 14 gennaio. Il grande tennis femminile rimane ad Adelaide per un secondo torneo dopo quello che ha aperto la stagione. Livello che si preannuncia altissimo, come testimonia il cut-off (l’ultima giocatrice ammessa direttamente è Krejcikova, numero 22 del ranking). Non saranno presenti tenniste azzurre, tuttavia non mancheranno le Top 10. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Diretta streaming fruibile inoltre anche su Sky Go, sempre tramite il canale SuperTennis. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA WTA ADELAIDE 2

Lunedì 9 gennaio: Primo Turno (LIVE alle 01:30, 03:30, 05:30 e 08:30)

Martedì 10 gennaio: Primo Turno (LIVE alle 01:30, 03:30, 05:30 e 08:30)

Mercoledì 11 gennaio: Secondo Turno (LIVE alle 01:30, 03:30, 05:00 e 10:30)

Giovedì 12 gennaio: Quarti di finale (LIVE alle ore 04:30, 06:30 e 11:00)

Venerdì 13 gennaio: Semifinali (LIVE alle ore 04:30 e 09:00)

Sabato 14 gennaio: Finale (LIVE alle ore 06:30)