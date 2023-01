Tabellone Atp Adelaide 2 2023: Rublev e Carreno Busta guidano il seeding, presente Sonego

Il tabellone dell’Atp 250 di Adelaide 2 2023, torneo che precede gli Australian Open e si giocherà dal 9 al 14 gennaio nella città australiana. Andrey Rublev guida il seeding nel secondo evento che si disputerà ad Adelaide, con un campo partecipanti leggermente in tono minore rispetto a quello della prima settimana dell’anno. Prime quattro teste di serie dominate da russi e spagnoli: dietro Rublev ci sono Carreno-Busta, Khachanov e Bautista-Agut. Lorenzo Sonego prova a preparare nel migliore dei modi il primo slam stagionale, ma il primo turno sarà ostico contro il giovane talento britannico Jack Draper.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE ATP ADELAIDE 2 2023

PRIMO TURNO

(1) Rublev Bye

(WC) Kokkinakis vs (WC) Popyrin

(WC) Kubler vs (Q)

(PR) Edmund vs (6) Kecmanovic

(4) Bautista Agut Bye

Bonzi vs Cressy

Ramos-Vinolas vs (Q)

Nakashima vs (7) Davidovich Fokina

(8) Paul vs Nishioka

Sonego vs Draper

Rinderknech vs Huesler

(3) Khachanov Bye

(5) Evans vs McDonald

Ruusuvuori vs Korda

(Q) vs (Q)

(2) Carreno Busta bye