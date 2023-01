Probabili formazioni Lazio-Empoli: sedicesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Empoli, match della sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15 di domenica 8 gennaio in quello che è il primo impegno dei biancocelesti all’Olimpico nel 2023. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? La Lazio cerca la prima vittoria del nuovo anno dopo il passo falso di Lecce.

LAZIO – Più Zaccagni di Pedro, mentre Casale resta in vantaggio su Patric. Cataldi è l’intoccabile in regia, mentre Luis Alberto dovrà essere valutato dopo il forfait a Lecce, con le notizie di mercato che restano sullo sfondo. Vecino e Milinkovic-Savic completano il reparto di centrocampo.

EMPOLI – Aspettando Fazzini, Zanetti si gode Baldanzi. Il giovane partirà alle spalle di Caputo e Satriano, che dovrebbero essere confermati dopo le buone indicazioni contro l’Udinese, mentre Haas, Marin e Bandinelli agiranno a centrocampo, complice l’assenza di Akpa Akpro, espulso nel turno precedente.

Le probabili formazioni di Lazio-Empoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Zaccagni 65% – Pedro 35%, Cataldi 55% – Marcos Antonio 45%, Casale 65% – Patric 35%.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Bajrami, Satriano.

Ballottaggi: Satriano 60% – Pjaca 40%, Ebuehi 60% – Stojanovic 40%.

Indisponibili: Destro.

Squalificati: Akpa Akpro