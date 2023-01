Atp Adelaide 2 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo ATP 250 di Adelaide 2 2023, che andrà in scena da lunedì 9 a sabato 14 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina australiana. Per l’Italia sono presenti Lorenzo Musetti, reduce dalla United Cup, e Lorenzo Sonego. Gli avversari più minacciosi degli azzurri saranno i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov e gli spagnoli Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta. Non mancheranno gli statunitensi: da Tommy Paul a Sebastian Korda, dal bombardiere Maxime Cressy a Brandon Nakashima, recente vincitore delle Next Gen ATP Finals a Milano. Sicuri protagonisti anche i britannici Daniel Evans, Jack Draper e Kyle Edmund, quest’ultimo in gara grazie al ranking protetto dopo un ultimo periodo denso di problemi di carattere fisico.

La copertura televisiva del torneo ATP 250 di Adelaide 2 2023 è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione oceanica attraverso Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento. Il nostro sito garantirà ai propri lettori continui aggiornamenti e li accompagnerà con news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo, ultimo appuntamento prima dello Slam inaugurale della nuova stagione tennistica.