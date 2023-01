Gigante femminile Kranjska Gora 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin al comando davanti a Brignone, quarta Bassino

I risultati e classifica della prima manche del secondo gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Mikaela Shiffrin vuole tornare a vincere in gigante ed è in testa con un crono di 55.30 sulle nevi slovene. Dietro di lei pero c’è una splendida Federica Brignone, che dopo tanti piazzamenti nei pressi del podio ha tutte le intenzioni quest’oggi di prendersi questo 50° podio in carriera in CdM. Solamente 24 centesimi la distanziano dalla campionessa americana. Terza posizione per Valerie Grenier, che conferma a meno di 24h ore di distanza quanto fatto vedere ieri nella prima gara. Poi Marta Bassino, meno precisa rispetto alla prova di sabato ma comunque sempre lì con le prime. Riesce a conquistare un posto per la seconda manche anche Elisa Platino, come già accaduto ieri. Non si replica invece Asja Zenere; fuori anche Melesi e Steinmair.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1 SHIFFRIN Mikaela USA 55.30

2 BRIGNONE Federica ITA 55.54 +0.24

3 GRENIER Valerie CAN 55.69 +0.39

4 BASSINO Marta ITA 56.03 +0.73

5 GUT-BEHRAMI Lara SUI 56.07 +0.77

6 HECTOR Sara SWE 56.15 +0.85

7 VLHOVA Petra SVK 56.17 +0.87

8 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 56.41 +1.11

8 MOLTZAN Paula USA 56.41 +1.11

10 BUCIK Ana SLO 56.53 +1.23

28 PLATINO Elisa ITA 57.57 +2.27

ELIMINATE

MELESI Roberta ITA 57.75 +2.45

ZENERE Asja ITA 58.11 +2.81

STEINMAIR Laura ITA 58.83 +3.53