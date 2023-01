Wta Adelaide 2 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Adelaide 2 2023, evento in programma dal 9 al 14 gennaio nella città australiana. Livello clamorosamente alto per uno dei due tornei che precede il primo slam stagionale. Ben sei giocatrici tra le top-10, con le prime quattro del mondo Swiatek , Jabeur, Pegula e Garcia tutte ai nastri di partenza. Cut-off tra i migliori mai visti in un evento di questa categoria, con Barbora Krejcikova che con la sua posizione n°22 del ranking è stata l’ultima giocatrice ammessa nel main draw. Costrette a giocare le qualificazioni ben dodici giocatrici con una classifica tra le prime 50 del mondo. Nessuna italiana presente nel tabellone principale, dato che Martina Trevisan è rimasta fuori di poche posizioni.

Il montepremi totale del torneo è di €733,300, con la vincitrice che conquisterà anche ben 470 punti validi per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

TABELLONE

COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 500 ADELAIDE 2 2023

PRIMO TURNO – € 6.910 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 10.390 (55 punti)

QUARTI DI FINALE – € 19.080 (100 punti)

SEMIFINALE – € 40.390 (185 punti)

FINALISTA – € 69.140 (305 punti)

VINCITRICE – € 112.010 (470 punti)