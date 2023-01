Atp Adelaide 2 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Adelaide 2 2023, evento in programma dal 9 al 14 gennaio nella città australiana. Molti top-players riposano la settimana precedente allo slam e quindi il secondo evento in quel di Adelaide si presenta con un campo partecipanti decisamente in tono minore rispetto a quello che ha inaugurato la stagione. Un top-10 c’è ed è Andrey Rublev, poi troviamo Pablo Carreno-Busta, Karen Khachanov e Roberto Bautista-Agut a completare le prime quattro teste di serie. Certamente pesante l’assenza di Nick Kyrgios, che arriverà a Melbourne senza incontri di preparazione a causa di fastidi fisici. Speranze azzurre riposte nel solo Lorenzo Sonego, che proverà ad avere un sorteggio migliore rispetto a quanto accaduto nel primo torneo.

Il montepremi totale del torneo è di €603,760, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 ADELAIDE 2 2023

PRIMO TURNO – € 6.478 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 10.598 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.521 (45 punti)

SEMIFINALE – € 31.499 (90 punti)

FINALISTA – € 53.578 (150 punti)

VINCITORE – € 91.851 (250 punti)