Italia-Portorico oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Portorico, sfida valida come seconda giornata del Gruppo I dei Mondiali 2023 di basket. Ci siamo, gli Azzurri sono giunti alla resa dei conti: con l’incredibile vittoria della Serbia e la contestuale sconfitta della Repubblica Dominicana proprio contro Portorico, gli uomini di Pozzecco si sono guadagnati la possibilità di avere il destino nelle proprie mani. Occorre, quindi, la vittoria per accedere ai quarti di finale, altrimenti arriva l’eliminazione. La palla a due è fissata alle ore 10:00 di domenica 3 settembre sul parquet dell’Araneta Coliseum di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Portorico, valida per i Mondiali 2023 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

COMBINAZIONI ITALIA: AI QUARTI DI FINALE SE…

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 2 oppure sulla piattaforma satellitare Sky Sport, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che sulle relative piattaforme streaming Raiplay, Sky Go e NOW; sempre in streaming, la partita sarà visibile anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.