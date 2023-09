LIVE – Italia-Portorico 73-57, Mondiali basket 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Italia-Portorico, sfida valida come seconda giornata del Gruppo I dei Mondiali 2023 di basket. Ci siamo, gli Azzurri sono giunti alla resa dei conti: con l’incredibile vittoria della Serbia e la contestuale sconfitta della Repubblica Dominicana proprio contro Portorico, gli uomini di Pozzecco si sono guadagnati la possibilità di avere il destino nelle proprie mani. Occorre, quindi, la vittoria per accedere ai quarti di finale, altrimenti arriva l’eliminazione. La palla a due è fissata alle ore 10:00 di domenica 3 settembre sul parquet dell’Araneta Coliseum di Manila, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

ITALIA-PORTORICO 73-57

L’ITALIA TORNA AI QUARTI DI FINALE DI UN MONDIALE A DISTANZA DI 25 ANNI DALL’ULTIMA VOLTA. ADESSO ATTESA PER SERBIA-REP.DOMINICANA. SE LA SERBIA VINCE, SAREMO PRIMI

40′ – FONTECCHIOOOOO! TRIPLA! ITALIA 73-57.

40′ – MELLI! +13 ITALIA.

37′ – Contatto Melli-Conditt. Quest’ultimo ha la peggio per un problema alla caviglia

37′ – RICCI SUONA LA CARICA! Italia a 68-57

37′ – Pineiro fa due su due dalla lunetta: 65-55. Adesso bisogna resistere

35′ – Datome assist, Ricci si appoggia al tabellone: 65-53

35′ – Uno su due in lunetta per Romero: 63-51

34′ – RICCI! SALE IN CATTEDRA E TRIPLA A SEGNO: 62-50

34′ – Pineiro sbaglia un tiro da tre. Crollano le percentuali dei caraibici

33′ – Waters prova a scuotere Portorico: 59-49

33′ – Fontecchio va suuuu! Niente schiacciata, ma contano i due punti. Massimo vantaggio di +12

32′ – TRIPLAAA DI RICCIII! SALGONO LE PERCENTUALI DA TRE DOPO UN BRUTTO AVVIO. ITALIA ORA 57-47

31′ – SUBITO DATOME! TRIPLA E DOPPIA CIFRA. COMMOVENTE IL CAPITANO. Italia avanti 54-47

FINE TERZO QUARTO. ITALIA AVANTI 51-47

28′ – ECCOLAAA! LA TRIPLA DI FONTECCHIO. ITALIA SUL 49-43

28′ – Ennesimo rimbalzo in attacco e tripla di Datome! Italia a +6

27′ – Taglio di Ricci e canestro del 43-43 in uscita dal time out

26′ – La tripla di Th0mpson vale il sorpasso Portorico: 43-41

26′ – Prodezza di Pineiro: Portorico a -1. L’Italia malissimo da tre

21′ – Tonur schiaccia, Conditt risponde: 41-38

INTERVALLO

20′ – Prodezza di Waters. Si va all’intervallo sul 39-36

20′ – DATOME DA TRE! 39-24

18′ – Pineiro completa il gioco da tre: Portorico a -3

18′ – Portorico esce dal time out con la tripla di Ortiz: 36-30

16′ – Melli a segno dopo una transizione sprecata! L’Italia ritrova il +7: 32-25

13′ – Sbaglia Ortiz da tre

13′ Torna in campo Tonut sul 29-20

11′ – Bene Procida: 27-18

11′ – Tre a zero in apertura del quarto per Portorico: 25-18

11′ – Si riparte sul 25-15

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Datome apre la sua 200esima partita azzurra con il canestro del 22-15

7′ – Portorico si affida all’asse Romero-Waters: 18-13

7′ – SPISSU DA TRE: 18-11

6′ – Tonut già in doppia cifra: 15-6

5′ – TONUT! Italia sul 13-4. Time out

4′ – Schiacciata di Fontecchio: 9-4

4′ – Tonut spreca il libero nel gioco potenziale da tre

3′ – Spissu da tre! Poi una stoppata di Melli dà il via alla transizione che premia Tonut

1′ – Primi due punti a firma Romero. Polonara sbaglia da tre subito dopo

1′ – Primo possesso per i caraibici

09:58 – Benvenuti! A breve si parte. Gli azzurri di Pozzecco cercano quel quarto di finale iridato che manca all’Italia dal Mondiale 1998