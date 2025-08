La Juventus è sempre più vicina a salutare Miretti: c’è l’offerta del Napoli, l’approdo ora è a un passo.

Una vita vissuta quasi per intero con i colori della Juventus, dove ha scalato tutte le gerarchie, poi il prestito al Genoa: così Fabio Miretti aveva fatto ritorno a Torino qualche settimana fa. Il giovane sperava di poter proseguire la sua carriera in bianconero, squadra dove era riuscito a ritagliarsi un numero di presenze importante nella stagione d’esordio in prima squadra.

Le ultime vicende societarie, però, hanno portato la Vecchia Signora a credere ancora una volta di poter mettere Miretti sul mercato. Così a su di lui si è presto riversato l’interesse di Antonio Conte, che negli ultimi giorni è diventato più di una semplice suggestione.

Il Napoli presenta un’offerta ufficiale per Miretti

Per il classe 2003, dunque, si prospetta una nuova avventura all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Napoli avrebbe presentato alla società bianconera un’offerta di 14 milioni di euro. Non c’è ancora l’intesa definitiva fra le due parti, ma la vicinanza ora è tantissima.

Si tratterebbe del secondo rinforzo destinato al centrocampo orchestrato dal tecnico leccese dopo Kevin De Bruyne. Nonché di una grandissima occasione di crescita per Miretti, che potrebbe così trovare quella continuità che in una big come la Juventus aveva faticato a ritagliarsi.

Eppure la prova messa in campo contro la Reggiana aveva dato spazio ad un Fabio decisamente più maturo rispetto a quanto visto fino ad un anno fa. Sintomo che il prestito annuale ha sortito il suo effetto. Alla Juve – e forse anche a Igor Tudor – questa crescita non deve essere bastata. E così la società è costretta a guardarsi ancora attorno sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista.