Il futuro di Douglas Luiz potrebbe presto trovare una svolta: questa volta c’è lo zampino di una big di Serie A.

Pur essendosi unito al resto della squadra in vista del ritiro di Herzogenaurach, la permanenza di Douglas Luiz alla Juventus resta tutt’altro che sicura. Il centrocampista che ha aperto il calciomercato estivo 2024 bianconero, è presto diventato il primo giocatore scelto per lasciare Torino.

D’altronde il brasiliano non è mai riuscito ad esprimersi per come avrebbe voluto. E alla luce degli ultimi eventi che lo hanno visto protagonista alla Continassa, la chiusura è inevitabilmente sempre più vicina.

Il Fenerbahce può portare Douglas Luiz in nerazzurro

Ciò da cui dipende il futuro del numero 26 bianconero sembra essere un triangolo di mercato piuttosto interessante. A farne luce è il giornalista Orazio Accomando, che tramite il proprio profilo X ha parlato della possibilità di vedere ancora Douglas Luiz in Serie A – ma non con la maglia della Juventus.

Con quale squadra potrebbe, dunque, giocare? Si affaccia sull’orizzonte l’Inter:

La posizione dell’Inter è chiara e anche quella del giocatore, ma il Fenerbahce farà un ultimo tentativo prima della fine del mercato per convincere Hakan Calhanoglu. L’alternativa resta Douglas Luiz in uscita dalla Juventus.

Deputato a far sbloccare il passaggio ai nerazzurri è il centrocampista turco, che sembrava aver già le valigie pronte per salutare Milano dopo la sconfitta rimediata in finale di Champions League. Le acque fra Biscione e giocatore sembravano essersi più che calmate, ma i titoli di coda sembrano più di una semplice suggestione. La Juventus resta a guardare e, soprattutto, a vagliare ogni offerta le venga presentata per il brasiliano,