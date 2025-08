L’aria di rivoluzione porta al Milan due nuovi innesti: gioisce Massimiliano Allegri in vista dell’inizio di Campionato.

La passata stagione non è stata affatto facile per il Milan, ritrovatosi fuori dalla zona coppe dopo mesi turbolenti alla guida di due allenatori diversi. Per cercare di riportare equilibrio ad una squadra in difficoltà, la società ha pensato all’Allegri-bis, una mossa che alla Juventus non ha portato i risultati sperati, ma che di certo – al momento – porta in rossonero chiarezza per il futuro prossimo.

Il tecnico livornese, infatti, ha le idee chiare su quale sia l’impostazione da dare alla sua squadra. E, soprattutto, sa benissimo quali giocatori fanno maggiormente al caso suo. Motivo per cui la dirigenza ora spinge per il doppio colpo in entrata. E Max Allegri sorride.

Jashari e Athekame fanno felice il Milan

Il Milan non è mai stato così vicino ad Ardon Jashari e Zachary Athekame. Nelle ultime ore sono arrivati sviluppi decisamente positivi sui due giocatori che nei prossimi giorni potrebbero approdare a Milano.

A riferire delle conferme sulla situazione Jashari è la testata HLN Sport che ha parlato di “colloqui costruttivi” tra Milan e Brugge, nonostante la strada al trasferimento non si sia ancora del tutto conclusa – ma la volontà del giocatore di vestire rossonero potrebbe essere fatale. L’operazione dovrebbe aggirarsi su un costo complessivo tra base fissa e variabile di 38 milioni di euro.

Significativi passi avanti sono stati compiuti anche nei riguardi di Athekame, che secondo quanto riferito da Sky Sport ha confessato di volere solo i rossoneri, nonostante avessero puntato gli occhi su di lui anche Udinese e Atalanta. La dirigenza rossonera lavora per chiudere al più presto il colpo, motivo per cui ha alzato il prezzo per avvicinarsi alla richiesta dello Young Boys di circa 10 milioni di euro.