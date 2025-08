Un gol per parte nel test tutto campano tra Napoli e Casertana: alla rete di Vano risponde quella di Politano, tutto nel primo tempo

Termina l’amichevole mattutina del Napoli di Antonio Conte che raccoglie un pareggio dal derby campano contro la Casertana. Dopo la sconfitta di ieri sera con i francesi del Brest, i partenopei sono quantomeno riusciti ad evitare quella che sarebbe potuta essere la terza partita persa nella preseason, considerando anche quella con l’Arezzo.

Ci sono altre tre amichevoli che aspettano il Napoli da qui ad inizio campionato, fissato per il 23 agosto alle ore 18:30 a Reggio Emilia con il Sassuolo. Infatti il 9 agosto ci sarà il test con il Girona, seguito da un altro derby campano con il Sorrento il giorno dopo e infine il 14 ottobre l’ultima amichevole con i greci dell’Olympiakos a nove giorni dal fischio d’inizio del campionato.

Napoli-Casertana 1-1: spazio a molte riserve dall’inizio, poi alcuni titolari

Gli uomini di Antonio Conte sono scesi in campo con il 4-3-3 composto da Meret tra i pali, pacchetto arretrato formato da Zanoli, Mazzocchi, Obaretin e D’Angelo. Nella zona nevralgica del campo Anguissa, Hasa e Coli Saco mente in attacco Politano, Lukaku e Sgarbi. Diversi cambi naturalmente rispetto agli Azzurri che solamente ieri avevano affrontato il Brest, perdendo come detto 2-1.

Nella prima frazione, a sbloccare il punteggio è stata la Casertana con la girata di testa in area di rigore sugli sviluppi di calcio d’anglo di Vano che batte Meret, approfittando della mancata marcatura dei difensori del Napoli al 35esimo. Al 44′ ci ha pensato Politano a mandare le squadre a riposo in parità grazie ad un ottimo dribbling in area culminato con una conclusione potente in porta.

Nella ripresa dentro alcuni titolari come McTominay che rivede il campo come Gilmour a centrocampo oltre a Marianucci in difesa, Noa Lang e Neres sull’esterno più Simone, sempre più vicino al Torino. Ciò non è bastato per ottenere la vittoria, ma Conte ha avuto alcune risposte importanti dalle secondo linee che hanno preso parte alla gara dal primo minuto, specialmente Hasa nel ruolo di vice Lobotka.