La dirigenza della Juventus studia le prossime mosse per trovare il miglior sostituto di Weah e per questo motivo ha puntato gli occhi sul giocatore in Spagna.

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato sia in entrata che in uscita. Per poter, infatti, affondare i colpi per aggiungere innesti alla squadra con l’obiettivo di migliorarla e renderla ancora più competitiva, Comolli deve prima compiere delle cessioni.

Una delle questioni più complesse però è stata risolta ovvero la partenza di Timothy Weah che si prepara alla nuova avventura in Francia con la maglia del Olympique Marsiglia.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, la Juventus per la cessione di Weah ha chiuso per un prestito oneroso a 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni e 3 di bonus. L’affare complessivo, quindi, è di 18 milioni di euro totali, una somma vicino a quanto richiesto dalla Juventus.

Juventus, occhi puntati su Martinez

Per la fascia destra, la Juventus vuole trovare il giusto nome per il sostituto di Weah. Per questo motivo la società valuta i diversi profili e un nome che piace molto in casa bianconera è quello di Arnau Martinez, terzino classe 2003 di proprietà del Girona, come riportato da Tuttosport.

Il giocatore ha fatto molto bene nell’ultima stagione in Spagna tanto da aver attirato l’interessa della Vecchia Signora, ma non solo. Infatti, sul classe 2003 spagnolo, non è presente solo la Juventus, ma bisogna considerare una folta concorrenza.

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2027 e Martinez potrebbe lasciare la formazione spagnola per circa10/12 milioni di euro. È un difensore giovane e con grande prospetto, ad un ottimo prezzo, per questo motivo diversi club europei sono su di lui come per esempio West Ham e Crystal Palace su tutti, ma attenzione anche al Milan.