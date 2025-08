Pronti, partenza, via: il Giro di Polonia apre i battenti a Wroclaw e chiuderà l’82esima edizione nella cronometro di Wieliczka

Oggi, lunedì 4 agosto 2025, inizierà il Giro di Polonia. Arrivato alla sua 82esima edizione, vinta l’anno scorso da Jonas Vingegaard, il territorio polacco ci accompagnerà dal 4 al 10 agosto in sette tappe per un totale di 1075.9 km con il finale a cronometro in quel di Wieliczka. Una scelta che potrebbe avvantaggiare i velocisti anche in ottica vittoria del Giro.

In questa prima tappa si partirà a Wroclaw verso Legnica per 199,7 km. Quella più lunga supererà i 200 km (precisamente 206.1) e sarà la quinta, quella da katowice a Zakpane mentre il giorno prima ci saranno 201.4 km da percorrere dalla città di Rybnik a quella di Cieszyn.

Giro di Polonia, Tiberi e Bettiol le speranze Azzurre

Innanzitutto, partiamo col dire che il Giro di Polonia sarà visibile in Italia sui canali Eurosport quindi sulle piattaforme Discovery+, DAZN e TimVision. Vi ricordiamo che i canali Eurosport non sono più visibili su Sky dunque dovrete per forza recarvi in una delle piattaforme sopracitate.

Ma chi sono i favoriti per la vittoria finale? Secondo i bookmaker, il favorito numero uno è Jan Christen seguito Brandon McNulty, Maxim Van Gils e Mathias Vacek. Da non sottovalutare anche Magnus Sheffield, Matthew Brennan, Ethan Hayter e il padrone di casa Rafal Majka che ha annunciato il ritiro a fine stagione dopo 15 anni di onorato servizio.

Non tra i favoritissimi ma tra gli ousider troviamo i nosri Antonio Tiberi e Alberto Bettiol, che vorranno “vendicare” il secondo posto di Diego Ulissi della passata edizione, battuto come detto da Jons Vingegaard. L’ultima vittoria azzurra è di Moreno Moser nel 2012, seguita da quella di Alessandro Ballan nel 2009. Le alre due sono quelle di Francesco Locatelli nel 1949 e Maurizio Fondriest nel 1994 per un totale di 4 successi italiani. Il Belpaese è il terzo Paese per vittorie totali dopo Polonia con 52 e Belgio con 6.