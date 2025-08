Il piemontese domina a Creta e aggiorna il suo record: sei titoli nel 2025 e otto paesi conquistati. Ora nuovo assalto al ranking mondiale in Portogallo.

Marco Cassetta continua a scrivere la storia del padel azzurro. Il 26enne torinese ha conquistato il suo 13° titolo internazionale nel circuito Cupra FIP Tour, confermandosi l’italiano più vincente di sempre nel panorama della International Padel Federation.

Dopo la finale persa a Lelystad (Paesi Bassi), Cassetta ha subito reagito dominando il FIP Bronze di Creta, in Grecia, insieme al fidato compagno José Luis Gonzalez. Il successo, il sesto stagionale, è arrivato al termine di un torneo insidioso, con due battaglie vinte al terzo set nei quarti (7-6 4-6 6-1) e in semifinale (6-2 6-7 7-6), prima della finale perfetta: un netto 6-2 6-2 contro i talentuosi spagnoli Aragon e Moragues, già semifinalisti nel circuito Premier Padel.

Una vittoria schiacciante in meno di un’ora, che porta la Grecia a diventare l’ottava nazione diversa in cui Cassetta ha trionfato, dopo Italia, Francia, Paesi Bassi, Egitto, Lituania, Cina e Filippine. Con questo successo, il numero 75 del mondo punta a migliorare ulteriormente il proprio best ranking e a fissare un nuovo primato assoluto per il padel italiano.

Prossima tappa: Portogallo

Niente vacanze per il piemontese, che sarà di nuovo in campo la prossima settimana al FIP Silver di Portimão, stavolta in coppia con Enzo Jensen, giovane talento italo-argentino tra i più promettenti del circuito.

Buon risultato anche per Stellato e Casali

Nel tabellone femminile, semifinale per Emily Stellato e Carlotta Casali, partite come teste di serie numero 3. Dopo due agevoli vittorie nei primi turni (6-3 6-2 e 6-3 6-1), le azzurre si sono arrese 7-6 6-1 alle favorite e future campionesse Lopez Diaz/Garcia Trella.