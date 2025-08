Storica vittoria per gli azzurrini di Fanizza a Yerevan: Mangini miglior centrale, Guiotto MVP. Battute in serie Polonia e Spagna. Storini: “Un sogno che si realizza”.

L’Italia Under 16 maschile del volley è Campione d’Europa. In un torneo ricco di emozioni e colpi di scena, gli azzurrini guidati dal direttore tecnico Vincenzo Fanizza hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei 2025 superando la Spagna 3-1 (25-21, 18-25, 25-23, 25-19) nella finale disputata al Gazprom-Armenia Sport Complex.

Un trionfo che corona il lavoro di un gruppo giovanissimo ma già maturo, capace di affrontare e superare avversari di alto livello come Polonia, Francia e Spagna, nazionali con tradizione e investimenti importanti nel settore giovanile. Per Fanizza si tratta di un risultato dal sapore speciale, ottenuto nonostante infortuni e difficoltà logistiche, come ha raccontato a fine gara.

“Abbiamo lavorato duramente – ha detto Fanizza – anche in condizioni non ideali. I ragazzi sono stati esemplari, hanno saputo reagire a ogni ostacolo. Questa vittoria è un orgoglio per tutta la pallavolo italiana”.

Il cammino verso l’oro

Dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto nella Pool II, con una sola sconfitta al tie-break contro la Francia, l’Italia ha alzato il livello nella semifinale contro la Polonia, imbattuta fino a quel momento, dominando 3-1. In finale contro la Spagna, che aveva eliminato proprio i francesi, la squadra italiana ha mostrato personalità, spirito di squadra e una qualità tecnica notevole.

La finale ha visto l’Italia partire fortissimo, cedere solo un set e poi chiudere la contesa con grande autorevolezza nel quarto parziale, grazie anche a una super prestazione di Michele Mangini (16 punti, premiato come miglior centrale), Samuele Storini e Samuele Filippi (13 punti ciascuno). L’MVP del torneo è stato invece Federico Guiotto, autore anche di un’ottima prova in finale.

“Vincere un Europeo a questa età – ha detto il capitano Storini – è qualcosa che accade una sola volta. Siamo un gruppo unito, con tanta voglia di crescere. Dedico questa vittoria a tutti i compagni e allo staff”.

I premi individuali azzurri:

MVP e miglior opposto: Federico Guiotto

Miglior centrale: Michele Mangini

Miglior schiacciatore: Samuele Filippi

Il podio europeo:

Italia

Spagna

Francia (3-1 alla Polonia nella finale per il bronzo)

Ora il Mondiale U21

Il tecnico Fanizza è atteso ora da un’altra sfida: il Mondiale Under 21, che vedrà l’Italia partire il 10 agosto per il Giappone, in vista della fase finale in Cina. Ma prima, è giusto godersi questa storica vittoria, che dà ulteriore lustro al movimento giovanile azzurro.