Al Wyndham Championship l’americano rompe la maledizione dopo sette secondi posti e diventa il millesimo vincitore nella storia del circuito. Fuori Manassero, dopo un buon primo giro

C’è una prima volta che vale doppio. Cameron Young ha vinto il Wyndham Championship a Greensboro, in North Carolina, centrando non solo il primo successo in carriera sul PGA Tour, ma diventando anche il millesimo giocatore ad imporsi sul circuito americano.

Un traguardo storico per il 28enne di Briarcliff Manor (New York), che dopo ben sette secondi posti ha finalmente spezzato l’incantesimo, dominando al Sedgefield Country Club (par 70) con uno straordinario score totale di 258 colpi (63 62 65 68, -22).

Young ha chiuso il torneo con sei lunghezze di vantaggio sul connazionale Mac Meissner (-16) e sette su Mark Hubbard e lo svedese Alex Noren, appaiati al terzo posto con -15. Decisivo l’ultimo giro, in cui Young – partito con un bogey – ha infilato cinque birdie consecutivi, amministrando poi il vantaggio fino al termine, nonostante due bogey alle buche 16 e 17.

“Questa vittoria la sognavo da tempo. Non pensavo mi sarei emozionato così tanto, ma quando mi si è aperta una vera occasione, sapevo che non potevo lasciarmela scappare”, ha detto il campione americano a fine gara.

Con questo trionfo, Young è il 12° giocatore a vincere per la prima volta sul PGA Tour nella stagione 2025. Sale ora al 16° posto nella classifica FedEx Cup e da 44° è balzato al 21° nel ranking mondiale. Per lui anche un premio da 1.476.000 dollari, parte di un montepremi complessivo da 8,2 milioni.

Manassero fuori dopo un buon inizio

Niente da fare per Matteo Manassero, che ha chiuso 76° con 138 colpi (-2) ed è uscito al taglio, nonostante un ottimo primo giro da 65 (-5) con un eagle, quattro birdie e un solo bogey. Il secondo round, chiuso in 73, non è bastato a garantirgli l’accesso al weekend.

Il Wyndham Championship ha rappresentato l’ultimo torneo della regular season del PGA Tour. Ora i riflettori si spostano su Memphis, dove dal 7 al 10 agosto andrà in scena il FedEx St. Jude Championship, primo evento dei Playoffs, riservato ai migliori 70 giocatori del circuito.