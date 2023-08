Basket, combinazioni Mondiali 2023: l’Italia ai quarti di finale se…

Terminato il primo round della fase ai gironi, ora ai Mondiali 2023 di basket è tempo di seconda fase: ecco quindi tutte le combinazioni che porterebbero l’Italia ai quarti di finale. Iniziamo col dire che l’Italia non parte da una posizione favorevole, a causa della sciagurata sconfitta contro la Repubblica Dominicana nella seconda partita della competizione: una partita persa dopo un’inizio favorevole (con un parziale di 12-0 da parte dell’Italia), dove non è bastata poi la rimonta finale dopo aver toccato anche il -14. Ma non tutto è perduto: il destino è ancora (quasi) tutto nelle mani di Fontecchio e compagni, che però contro Serbia e Portorico dovranno dimostrare certamente qualcosa in più rispetto a quanto visto finora.

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

ITALIA BATTE SERBIA E PORTORICO, SI QUALIFICA SE:

vince entrambe le partite e la Repubblica Dominicana perde entrambe le partite;

vince entrambe le partite e la Repubblica Dominicana fa la stessa cosa. A quel punto, infatti, sarebbe la Serbia a ritrovarsi fuori dai giochi.

ARRIVO DI TRE SQUADRE A PARI PUNTI

Ci sono diversi possibili scenari di arrivi a pari punti da parte di tre squadre, ad esempio:

l’Italia vince entrambe le partite, la Repubblica Dominicana batte Portorico ma perde contro la Serbia. In questo caso, Italia, Repubblica Dominicana e Serbia si troverebbero in testa tutte a 9 punti: a contare sarà la differenza canestri negli scontri diretti;

l’Italia perde contro la Serbia ma vince contro il Portorico, e allo stesso tempo la Repubblica Dominicana perde entrambe le partite. In questo caso, ad arrivare alla pari a 8 punti saranno Italia, Repubblica Dominicana e Portorico, che si giocheranno il secondo posto.

ITALIA ELIMINATA SE: