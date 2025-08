Uno dei temi principali di questo mercato è il futuro di Alvaro Morata, di seguito riportate le ultime novità con una decisione importante

Il futuro di Alvaro Morata è ancora una volta incerto. L’attaccante spagnolo vuole lasciare il Galatasaray per poter vestire la maglia del Como. Il problema? L’opposizione del club turco.

L’entourage di Morata quindi è in costante aggiornamento per cercare di far felice il proprio cliente dopo la telefonata avvenuta con l’amico Cesc Fabregas che ha subito esposto il progetto ambizioso presentato anche da una campagna acquisti elevata.

La posizione del Galatasaray

Arrivato a Gennaio dal Milan, Alvaro Morata è già pronto per lasciare il club turco e fare ritorno in Italia. Sin da subito, però, il Galatasaray ha messo un muro alto per la cessione di Morata dopo soli sei mesi.

Da Istanbul riferiscono che è una questione di principio, ma in realtà è anche e soprattutto economica in quanto il club deve versare sei milioni di euro nelle casse del Milan per il prestito annuale e non vuole perdere un centesimo.

Milan e Galatasaray, quindi, trattano da tempo per cercare di trovare la giusta soluzione e secondo quanto riportato da calciomercato.com, qualcosa potrebbe smuoversi. Il presidente del Como, infatti, è pronto a versare 3 milioni nelle casse del club turco per sbloccare l’affare.

Morata-Como: accordo vicino

Tra il Milan e il Como è già presente un accordo totale per il trasferimento dell’attaccante spagnolo.

Per il costo dell’operazione si parla di nove milioni di euro. Nelle idee della squadra di Febregas, Morata sarà il leader di una squadra giovane, talentuosa e ambiziosa e per questo motivo il presidente è pronto a scendere in campo per trovare la giusta soluzione per averlo e quei tre milioni di euro possono fare la differenza.

Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi giorni per poter arrivare alla fine di questa lunga trattativa