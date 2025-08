Gli azzurrini di coach Sodini dominano la finale per il terzo posto agli Europei U18 di Belgrado. Lonati superlativo con 27 punti. Terza medaglia giovanile per l’Italia in due mesi.

L’Italia Under 18 Maschile chiude l’Europeo 2025 con una medaglia di bronzo, battendo con autorità la Lettonia 86-68 nella finale per il terzo posto disputata alla Stark Arena di Belgrado. Una prestazione mai in discussione, frutto della determinazione e del grande lavoro di coach Andrea Sodini e del suo staff.

Dopo l’oro dell’Under 20 e il bronzo della Nazionale Femminile, l’estate azzurra si arricchisce di un altro traguardo: sei vittorie in sette gare per gli azzurrini, con l’unico ko in semifinale contro la Spagna. Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha celebrato il successo: “Un altro eccellente risultato. Il futuro è dalla nostra parte”.

Tra i protagonisti assoluti, Achille Lonati con 27 punti nella finalina e Diego Garavaglia, inserito nel quintetto ideale dell’Europeo insieme allo spagnolo Platteeuw (MVP), al francese Lemoine, al lettone Valters e al serbo Backo.

Il match

L’Italia parte fortissimo con un parziale di 10-0 firmato Lonati-Hassan e chiude il primo tempo avanti 47-36. Nel secondo tempo la Lettonia prova a rientrare (54-48), ma gli azzurri rispondono con lucidità. Decisivo il quarto periodo: Accorsi e Hassan mettono il turbo e chiudono i conti (+18 a tre minuti dalla fine).

Le statistiche

Lonati : 27 punti (9/20 al tiro)

Accorsi : 10 punti

Crestan, Ceccato e Garavaglia : 8-9 punti a testa

Per la Lettonia: Andzevs 13, Pihtovs 12, Valters 11

Storico risultato

L’Italia torna sul podio della categoria Under 18 dopo il bronzo del 2005 (Datome, Gallinari) e l’oro del 2016. La finale è stata dominata sul piano tecnico e mentale, a conferma della maturità di un gruppo cresciuto insieme durante tutta la manifestazione.

Le parole dei protagonisti

Coach Sodini: “Abbiamo giocato la miglior pallacanestro dell’Europeo. Questo gruppo ha valori umani e sportivi straordinari. La semifinale lascia un po’ di rammarico, ma torniamo a casa con un grande risultato”.

Lonati: “Il bronzo è un premio enorme. Abbiamo lavorato con passione e amicizia. Per me è stata una stagione faticosa ma bellissima”.

Tabellino

Italia-Lettonia 86-68 (24-17, 23-21, 16-17, 23-13)

Italia: Lonati 27, Accorsi 10, Garavaglia 9, Ceccato 9, Crestan 8, Baiocchi 8, Hassan 7, Macrì 3, Sow 2, Acunzo 1, Frashni 2, Placinschi ne.

Lettonia: Andzevs 13, Pihtovs 12, Valters 11, Kurucs 10, Talcis 11, Rudusans 6, Bergmanis 4, Kalnins 1.

Arbitri: Proc (POL), Pesic (SRB), Tziopanos (GRE)