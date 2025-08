Oggi giornata di sorteggi per la competizione europea della Conference League. Di seguito riportato l’avversario della Fiorentina

Oggi alle ore 14 sono andati in scena i sorteggi della Conference League. Di seguito è riportata l’avversaria della Fiorentina per l’ultimo turno preliminare che è in programma il 21 e il 28 agosto.

Il giorno 7 e 14 agosto, invece, verranno giocati i playoff.

Conference League: i sorteggi

Tutto pronto per i sorteggi per gli spareggi per la partecipazione al girone unico della prossima Conference League a Nyon, in Svizzera.

Essendo la Fiorentina testa di serie affronterà una delle squadre con peggior punteggio ranking. Le possibili avversarie della viola erano Losanna, Astana, Hajuduk Spalato, Dinamo City, Craiova, Spartak Trnava, Zalgiris, Kardzhali, Polissja e Paksi. Sotto riportati i sorteggi

Percorso Campioni: