La Federazione Italiana Arrampicata Sportiva (FASI) è orgogliosa di annunciare che dal 18 al 25 luglio 2026 i Campionati del Mondo Giovanili IFSC Lead, Boulder e Speed si terranno presso il Centro Tecnico Federale FASI di Arco, recentemente ristrutturato.

Luogo simbolo per questo sport, l’Arco Climbing Stadium è stato completamente ristrutturato per affermarsi come un polo strategico per la preparazione delle Squadre Nazionali di Arrampicata Sportiva in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

Arco vanta una ricca tradizione di competizioni internazionali di alto livello. La città ha ospitato i primi Campionati del Mondo di Para Climbing IFSC nel 2011 ed è stata teatro di sei eventi di Coppa del Mondo IFSC tra il 2012 e il 2019. Ha inoltre ospitato tre Coppe del Mondo di Para Climbing IFSC e due precedenti edizioni dei Campionati Mondiali Giovanili, nel 2015 e nel 2019.

L’evento del 2026 segna un attesissimo ritorno dei Mondiali Giovanili in questa sede iconica, che continua a evolversi come punto di riferimento globale per atleti, allenatori e appassionati. Con le sue strutture tecniche di alto livello, i servizi eccellenti e il paesaggio mozzafiato, Arco offre l’ambiente perfetto per ispirare la prossima generazione di campioni di arrampicata.

“Da Helsinki, dove abbiamo appena concluso i Campionati Mondiali Giovanili 2025, sono orgoglioso di condividere il nostro entusiasmo per questo importante progetto”, ha dichiarato il Presidente della FASI Davide Battistella. “Ricevere il testimone dagli organizzatori di quest’anno è un grande onore e una grande responsabilità. Il nostro comitato organizzatore è già al lavoro per garantire che l’edizione 2026 di Arco non sia solo un Campionato del Mondo, ma una vera e propria celebrazione dello sport.”

La Federazione Italiana Arrampicata Sportiva desidera inoltre esprimere la sua sincera gratitudine al Comune di Arco per aver affidato alla FASI la gestione del Centro di Allenamento Nazionale e per aver supportato il suo ambizioso progetto di ristrutturazione e ampliamento. Questa partnership è stata determinante nel dare forma a una struttura degna di ospitare un evento di livello mondiale.