Italia-Grecia domani in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale United Cup 2023

L’Italia affronterà la Grecia nella semifinale della United Cup 2023, evento in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Gli azzurri arrivano a Sydney non con un percorso netto, avendo perso con la Polonia, ma il quoziente set che ha premiato i nostri è testimonianza di una squadra che sta disputando un ottimo torneo. Ora c’è un ostacolo difficile, ma alla portata dei nostri. Lorenzo Musetti e Lucia Bronzetti non devono steccare i rispettivi incontri, in cui partiranno decisamente sfavoriti. Difficile l’impegno per Martina Trevisan contro una Sakkari che sta giocando bene in questi giorni, e anche nel doppio misto il duo Sakkari/Tsitsipas sembra molto ben affiatato. Potrebbe essere decisivo Berrettini-Tsitsipas.

ITALIA-GRECIA

Venerdì 6 gennaio – a partire dalle 09:00

Martina Trevisan (ITA) vs. Maria Sakkari (GRE)

Lorenzo Musetti (ITA) vs. Michail Pervolarakis (GRE)

Sabato 7 gennaio – a partire dalle 07:00

Matteo Berrettini (ITA) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE)

Lucia Bronzetti (ITA) vs. Despina Papamichail (GRE)

Doppio Misto

QUANDO E COME SEGUIRLA – Italia e Grecia si affronteranno su due giornate. I primi due singolari andranno in scena venerdì 6 gennaio a partire dalle 09:00. I restanti due incontri, invece, sono in programma sabato 7 gennaio a partire dalle 07:00. Sarà possibile seguire tutti gli incontri su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che l’intera fase finale della manifestazione. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Italia e Grecia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.