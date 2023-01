United Cup 2023: tabellone e accoppiamenti semifinali

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali della United Cup 2023, nuova competizione mista a squadre che si disputa in Australia e apre la nuova stagione tennistica. Le migliori quattro squadre si sfideranno nelle Final Four di Sydney, contendendosi la prima edizione della nuova manifestazione. A caccia del pass per la fase finale anche l’Italia, opposta alla Polonia. Di seguito tutti gli accoppiamenti, compiutamente chiariti dopo le finali cittadine.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

PRIMA SEMIFINALE – Vincente Italia-Polonia vs Vincente Usa-Gran Bretagna

SECONDA SEMIFINALE – Vincente Grecia-Croazia vs Miglior perdente nelle City Finals