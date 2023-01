Sinner-Korda stanotte in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Sebastian Korda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023 (cemento outdoor). Dopo il successo all’esordio contro Edmund, l’azzurro si è ripetuto contro il beniamino di casa Thanasi Kokkinakis, proseguendo il suo cammino nel torneo. Il tabellone sorride a Sinner visto che dalla sua parte sono state eliminate tutte le teste di serie. Non mancano però giocatori ostici e scomodi da affrontare, come ad esempio il suo prossimo avversario. Korda è infatti un talentuoso giovane americano che staziona intorno alla trentesima posizione e quest’anno vuole fare un ulteriore salto di qualità. La partenza è stata ottima visto che ha sconfitto Murray e Bautista Agut, ma contro Jannik servirà ben altro. L’altoatesino ha vinto l’unico precedente, sul cemento di Washington nel 2021, e scenderà in campo con i favori del pronostico.

Sinner e Korda scenderanno in campo nella nottata tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio, alle ore 3.30 italiane. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di quarti di finale tra Sinner e Korda. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione oceanica.