CR7-Al Nassr: la legge araba vieta coppie non sposate nella stessa casa. Cosa succede con Georgina?

Continuano a sorgere domande in merito al trasferimento all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Come riportato da Sport, infatti, in Arabia Saudita è illegale che una coppia condivida la stessa abitazione se non si è unita nel sacro vincolo del matrimonio. Questa è esattamente la situazione attuale che c’è tra CR7 e la attuale compagna Georgina Rodriguez. Possibile però che, trattandosi di un personaggio di tale rilevanza, il portoghese potrebbe ricevere un’esenzione particolare solo per lui.