Vuelta 2023, undicesima tappa Lerma – La Laguna Negra oggi in tv: orari e diretta streaming

Tempo di undicesima tappa alla Vuelta a Espana 2023, che oggi propone la frazione da Lerma a La Laguna Negra. Sono 163,5 i chilometri da percorrere per i corridori, che affronteranno una giornata per gran parte pianeggiante fino ai piedi della salita finale dove ancora una volta gli uomini di classifica potrebbero provare a darsi battaglia dopo che la cronometro di Valladolid ha nuovamente rimescolato le carte. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio l’appuntamento odierno.

UNDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

VUELTA 2023: STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero intorno alle 13:20, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo dell’undicesima tappa è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:20 e le 17:45, in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport che si collegherà dalle 14:30, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.