Calendario quarti di finale Nations League femminile 2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei quarti di finale della Volleyball Nations League femminile 2024: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviate le tre settimane di fase preliminare, la VNL entra nel vivo con le Finals di Bangkok. Oltre alla Thailandia, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante della fase finale, tornano in campo anche le migliori sette della classifica. Presente l’Italia di Julio Velasco, che vuole chiudere in bellezza il torneo dopo essersi assicurata il pass per le Olimpiadi di Parigi. Si inizia con i quarti di finale giovedì 20 e venerdì 21 giugno, mentre nel fine settimana vanno in scena le semifinali e le finali per l’oro e per il bronzo.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dei quarti di finale della Volleyball Nations League femminile 2024 con gli orari italiani e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

CALENDARIO COMPLETO VNL FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE DELLE FINALS: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

VNL FEMMINILE 2024: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

VNL FEMMINILE 2024: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

REGOLAMENTO VNL FEMMINILE 2024: COME FUNZIONA

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTI GLI SPORT

CALENDARIO QUARTI NATIONS LEAGUE FEMMINILE 2024

Orari italiani

GIOVEDI’ 20 GIUGNO

12.00 da definire

15.30 Thailandia-TBD

VENERDI’ 21 GIUGNO

12.00 da definire

15.30 da definire