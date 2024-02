Olimpiadi Parigi 2024, programma e orari di tutte le gare: il calendario completo giorno per giorno

Il calendario, il programma e gli orari di tutte le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutto pronto nella capitale francese per l’evento più atteso del mondo sportivo. Si parte mercoledì 24 luglio con i primi match di calcio e rugby a 7 per la fase a gironi, un lungo e intenso viaggio di emozioni che si concluderà con la cerimonia di chiusura di domenica 11 agosto, dopo le ultime finale dell’edizioni. Il via ai Giochi è in programma venerdì 26 luglio. Ecco di seguito il calendario completo.

IL CALENDARIO DELLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

MERCOLEDI 24 LUGLIO

Ore 15:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 15:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 15:30 – RUGBY A 7 maschile fase a gironi

Ore 17:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 17:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale Ranking Round

Ore 14:00 – RUGBY A 7 maschile fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale Ranking Round

Ore 17:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 17:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 20:00 – RUGBY A 7 maschile semifinali 9°/12° posto

Ore 20:00 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale

Ore 21:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

VENERDÌ 26 LUGLIO

Ore 20:00 – CERIMONIA DI APERTURA

SABATO 27 LUGLIO

Ore 7:00 – SURF maschile round 1

Ore 7:00 – SURF femminile round 1

Ore 8:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile singolo batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile singolo batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia batterie

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO squadra mista carabina aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO maschile pistola aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO femminile pistola aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:30 – SPORT EQUESTRI completo individuale a squadre dressage

Ore 10:00 – JUDO femminile -48kg eliminatorie

Ore 10:00 – JUDO maschile -60kg eliminatorie

Ore 10:00 – HOCKEY PRATO maschile fase a gironi

Ore 10:00 – SCHERMA spada femminile individuale trentaduesimi

Ore 10:00 – SCHERMA sciabola maschile individuale trentaduesimi

Ore 10:00 – SCHERMA spada femminile individuale sedicesimi

Ore 10:00 – SCHERMA sciabola maschile individuale sedicesimi

Ore 10:00 – SCHERMA spada femminile individuale ottavi

Ore 10:00 – SCHERMA sciabola maschile individuale ottavi

Ore 10:00 – SCHERMA spada femminile individuale quarti

Ore 10:00 – SCHERMA sciabola maschile individuale quarti

Ore 10:30 – TIRO A SEGNO maschile carabina aria compressa 10 m FINALI

Ore 10:30 – HOCKEY PRATO maschile fase a gironi

Ore 11:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m sincronizzato FINALE

Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m farfalla batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 400 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile rana 100 m batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 400 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 4×100 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 4×100 m stile libero batterie

Ore 11:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile qualificazioni

Ore 11:00 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 12:00 – SKATEBOARD maschile strada turni preliminari

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo primo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo primo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio primo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio primo turno

Ore 13:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 14.30 – CICLISMO femminile strada cronometro individuale

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile semifinali 5°/8° posto

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile semifinali 1°/4° posto

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile finale 11°/12° posto

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile finale 9°/10° posto

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile finale 7°/8° posto

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile finale 5°/6° posto

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile FINALE BRONZO

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile FINALE ORO

Ore 15:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 15:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo qualificazioni

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo qualificazioni

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO doppio misto ottavi

Ore 15:00 – CANOA maschile slalom C1 batterie

Ore 15:00 – CANOA femminile slalom K1 batterie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 15:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile qualificazioni

Ore 16:00 – JUDO femminile ripescaggi -48 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile semifinali -48 kg

Ore 16:00 – JUDO maschile ripescaggi -60 kg

Ore 16:00 – JUDO maschile semifinali -60 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile FINALI BRONZO -48 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile FINALE ORO -48kg

Ore 16:00 – JUDO maschile FINALI BRONZO -60kg

Ore 16:00 – JUDO maschile FINALE ORO -60 kg

Ore 16:30 – CICLISMO maschile strada individuale cronometro

Ore 17:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 17:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 17:00 – SKATEBOARD maschile strada FINALE

Ore 17:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 17:00 – HOCKEY PRATO maschile fase a gironi

Ore 17:00 – HOCKEY PRATO femminile fase a gironi

Ore 17.15 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 17:30 – HOCKEY PRATO maschile fase a gironi

Ore 17:30 – HOCKEY PRATO femminile fase a gironi

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 19:00 – SCHERMA femminile spada individuale FINALE BRONZO

Ore 19:00 – SCHERMA maschile sciabola individuale FINALE BRONZO

Ore 19:00 – SCHERMA femminile spada individuale FINALE ORO

Ore 19:00 – SCHERMA maschile sciabola individuale FINALE ORO

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo primo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile singolo primo turno

Ore 19:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 20:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile qualificazioni

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo primo turno

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo primo turno

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m farfalla semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 400 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 400 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 rana semifinali

Ore 20:30 – NUOTO femminile 4×100 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 4×100 m stile libero FINALE

Ore 21:00 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO maschile 1 partita fase a gironi

Ore 21:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 7:00 – SURF maschile round 2

Ore 7:00 – SURF femminile round 2

Ore 8:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile singolo ripescaggi

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile singolo ripescaggi

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia ripescaggi

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia ripescaggi

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza batterie

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza batterie

Ore 9:15 – TIRO A SEGNO femminile carabina aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:15 – TIRO A SEGNO maschile carabina aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre ottavi

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO maschile pistola aria compressa 10 m FINALI

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO femminile pistola aria compressa 10 m FINALI

Ore 9:30 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni

Ore 9:30 – SCHERMA femminile fioretto individuale trentaduesimi

Ore 9:30 – SCHERMA maschile spada individuale trentaduesimi

Ore 9:30 – SCHERMA femminile fioretto individuale sedicesimi

Ore 9:30 – SCHERMA maschile spada individuale sedicesimi

Ore 9:30 – SCHERMA femminile fioretto individuale ottavi

Ore 9:30 – SCHERMA maschile spada individuale ottavi

Ore 9:30 – SCHERMA femminile fioretto individuale quarti

Ore 9:30 – SCHERMA maschile spada individuale quarti

Ore 10:00 – JUDO femminile -52 kg eliminatorie

Ore 10:00 – JUDO maschile -66 kg eliminatorie

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo primo turno

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo primo turno

Ore 10:00 – HOCKEY PRATO femminile fase a gironi

Ore 10:30 – SPORT EQUESTRI completo individuale e a squadre cross country

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 400 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m rana batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 100 m dorso batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m stile libero batterie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 92 kg eliminatorie

Ore 11:00 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 11:00 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 11:00 – VELA maschile iQFOil

Ore 11:00 – VELA femminile iQFOil

Ore 11:00 – VELA maschile 49er

Ore 11:00 – VELA femminile 49er FX

Ore 12:00 – SKATEBOARD femminile strada turni preliminari

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo primo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo primo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio primo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio primo turno

Ore 13:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 14:00 – CICLISMO femminile mountain bike Cross-Country

Ore 14:00 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre quarti

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre semifinali

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre FINALE BRONZO

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre FINALE ORO

Ore 14:50 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 92 kg eliminatorie

Ore 15:30 – CANOA femminile slalom K1

Ore 15:30 – RUGBY A 7 femminile fase a gironi

Ore 16:00 – TENNIS TAVOLO doppio misto quarti

Ore 16:00 – JUDO maschile ripescaggi -66 kg

Ore 16:00 – JUDO maschile semifinali -66 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile ripescaggi -52 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile semifinali -52 kg

Ore 16:00 – JUDO maschile FINALI BRONZO -66 kg

Ore 16:00 – JUDO maschile FINALE ORO -66 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile FINALI BRONZO -52 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile FINALE ORO -52 kg

Ore 17:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 17:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 17:00 – SKATEBOARD femminile strada FINALE

Ore 17:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 17:00 – HOCKEY PRATO maschile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 17:30 – HOCKEY PRATO maschile fase a gironi

Ore 18:00 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni

Ore 19:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo primo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile singolo primo turno

Ore 19:00 – SCHERMA femminile fioretto individuale semifinali

Ore 19:00 – SCHERMA maschile spada individuale semifinali

Ore 19:00 – SCHERMA femminile fioretto individuale FINALE BRONZO

Ore 19:00 – SCHERMA maschile spada individuale FINALE BRONZO

Ore 19:00 – SCHERMA femminile fioretto individuale FINALE ORO

Ore 19:00 – SCHERMA maschile spada individuale FINALE ORO

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 19.30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 19.30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 92 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile primo turno

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile primo turno

Ore 20:30 – NUOTO maschile 400 m misti FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m farfalla FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m stile libero semifinali

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m rana semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m dorso semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m rana FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m stile libero semifinali

Ore 21:00 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 21:00 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO femminile 1 partita fase a gironi

Ore 21:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 21.10 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni

LUNEDÌ 29 LUGLIO

Ore 7:00 – SURF maschile round 3

Ore 7:00 – SURF femminile round 3

Ore 8:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile Trap qualificazioni

Ore 9:15 – TIRO A SEGNO squadra mista pistola aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:15 – TIRO A SEGNO femminile carabina aria compressa 10 m FINALI

Ore 9:15 – TIRO A SEGNO maschile carabina aria compressa 10 m FINALI

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO squadre ottavi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo semifinali

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo semifinali

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia pesi leggeri ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia pesi leggeri ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile Otto batterie

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile Otto batterie

Ore 9:30 – SCHERMA femminile sciabola individuale trentaduesimi

Ore 9:30 – SCHERMA maschile fioretto individuale trentaduesimi

Ore 9:30 – SCHERMA femminile sciabola individuale sedicesimi

Ore 9:30 – SCHERMA maschile fioretto individuale sedicesimi

Ore 9:30 – SCHERMA femminile sciabola individuale ottavi

Ore 9:30 – SCHERMA maschile fioretto individuale ottavi

Ore 9:30 – SCHERMA femminile sciabola individuale quarti

Ore 9:30 – SCHERMA maschile fioretto individuale quarti

Ore 10:00 – JUDO femminile -57 kg eliminatorie

Ore 10:00 – JUDO maschile -73 kg eliminatorie

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo primo turno

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo primo turno

Ore 10:00 – HOCKEY PRATO maschile fase a gironi

Ore 10:00 – HOCKEY PRATO femminile fase a gironi

Ore 11:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m sincro FINALE

Ore 11:00 – NUOTO femminile 400 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m dorso batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 800 m stile libero batterie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile +92 kg eliminatorie

Ore 11:00 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 11:00 – SPORT EQUESTRI completo individuale e a squadre salto – FINALE

Ore 11:00 – VELA maschile iQFOil

Ore 11:00 – VELA femminile iQFOil

Ore 11:00 – VELA maschile 49er

Ore 11:00 – VELA femminile 49er FX

Ore 12:00 – TENNIS maschile secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto primo turno

Ore 13:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 14:00 – CICLISMO maschile mountain bike cross country

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 14:00 – RUGBY A 7 femminile fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO maschile squadre semifinali

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO maschile squadre FINALE BRONZO

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO maschile squadre FINALE ORO

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile +92 kg eliminatorie

Ore 15:30 – CANOA maschile slalom C1 FINALE

Ore 16:00 – TENNIS TAVOLO doppio misto semifinali

Ore 16:00 – JUDO femminile -57 kg ripescaggi

Ore 16:00 – JUDO femminile -57 kg semifinali

Ore 16:00 – JUDO maschile -73 kg ripescaggi

Ore 16:00 – JUDO maschile -73 kg semifinali

Ore 16:00 – JUDO femminile -57 kg FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO femminile -57 kg FINALE ORO

Ore 16:00 – JUDO maschile -73 kg FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO maschile -73 kg FINALE ORO

Ore 17:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 17:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile conc. Generale a squadre FINALE

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 19:00 – TENNIS maschile secondo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile secondo turno

Ore 19:00 – SCHERMA femminile sciabola individuale semifinali

Ore 19:00 – SCHERMA maschile fioretto individuale semifinali

Ore 19:00 – SCHERMA femminile sciabola individuale FINALE BRONZO

Ore 19:00 – SCHERMA maschile fioretto individuale FINALE BRONZO

Ore 19:00 – SCHERMA femminile sciabola individuale FINALE ORO

Ore 19:00 – SCHERMA maschile fioretto individuale FINALE ORO

Ore 19:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile +92 kg eliminatorie

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 20:00 – RUGBY A 7 femminile semifinali 9°/12° posto

Ore 20:00 – RUGBY A 7 femminile quarti di finale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile secondo turno

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile secondo turno

Ore 20:30 – NUOTO femminile 400 m misti FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m dorso semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m dorso FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m rana FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m stile libero FINALE

Ore 21:00 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 21:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Ore 7:00 – SURF maschile quarti

Ore 7:00 – SURF femminile quarti

Ore 7:00 – SURF maschile semifinali

Ore 7:00 – SURF femminile semifinali

Ore 7:00 – SURF maschile FINALE BRONZO

Ore 7:00 – SURF femminile FINALE BRONZO

Ore 7:00 – SURF maschile FINALE ORO

Ore 7:00 – SURF femminile FINALE ORO

Ore 7:00 – TRIATHLON maschile individuale

Ore 8:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile trap qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile trap FINALE

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO squadra mista pistola aria compressa 10 m FINALI

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo quarti

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo quarti

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia semifinali

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia semifinali

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza ripescaggi

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile secondo turno

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile secondo turno

Ore 10:00 – JUDO femminile -63 kg eliminatorie

Ore 10:00 – JUDO maschile -81 kg eliminatorie

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m farfalla batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 100 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 1500 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m rana batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 4×200 stile libero batterie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 51 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 11:00 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 11:00 – SPORT EQUESTRI dressage individuale e a squadre qualificazioni

Ore 11:00 – VELA maschile iQFOil

Ore 11:00 – VELA femminile iQFOil

Ore 11:00 – VELA maschile 49er

Ore 11:00 – VELA femminile 49er FX

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo terzo turno

Ore 12:00 – SCHERMA femminile spada a squadre ottavi

Ore 12:00 – SCHERMA femminile spada a squadre quarti

Ore 12:00 – SCHERMA femminile spada a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 12:00 – SCHERMA femminile spada a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 12:00 – SCHERMA femminile spada a squadre finale 5°/6° posto

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo terzo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio terzo turno

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto primo turno

Ore 13:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 13:25 – CICLISMO femminile BMX freestyle park seeding round

Ore 13:25 – CICLISMO maschile BMX freestyle park seeding round

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO doppio misto FINALE BRONZO

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO doppio misto FINALE ORO

Ore 14:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile semifinali 5°/8° posto

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile semifinali 1°/4° posto

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile finale 11°/12° posto

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile finale 9°/10° posto

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile finale 7°/8° posto

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile finale 5°/6° posto

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile FINALE BRONZO

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile FINALE ORO

Ore 15:00 – CALCIO maschile fase a gironi 1 partita

Ore 15:00 – CALCIO maschile fase a gironi 1 partita

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 15:00 – CANOA femminile slalom C1 batterie

Ore 15:00 – CANOA maschile slalom K1 batterie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 51 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 16:00 – JUDO maschile ripescaggi -81 kg

Ore 16:00 – JUDO maschile semifinali -81 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile ripescaggi -63 kg

Ore 16:00 – JUDO femminile semifinali -63 kg

Ore 16:00 – JUDO maschile FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO maschile FINALE ORO

Ore 16:00 – JUDO femminile FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO femminile FINALE ORO

Ore 17:00 – CALCIO maschile fase a gironi 1 partita

Ore 17:00 – CALCIO maschile fase a gironi 1 partita

Ore 17:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 17:30 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 17:30 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 17:45 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 17.45 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 18.15 – GINNASTICA ARTISTICA femminile conc. Generale a squadre FINALE

Ore 19:00 – CALCIO maschile fase a gironi 1 partita

Ore 19:00 – CALCIO maschile fase a gironi 1 partita

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo secondo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile singolo terzo turno

Ore 19:30 – SCHERMA femminile spada a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:30 – SCHERMA femminile spada a squadre FINALE ORO

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 19:00 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 51 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m stile libero semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m farfalla semifinali

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m dorso FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 800 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m stile libero semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m rana semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 4×200 m stile libero FINALE

Ore 21:00 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 21:00 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 21:00 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO maschile fase a gironi 1 partita

Ore 21:00 – CALCIO maschile fase a gironi 1 partita

Ore 21:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Ore 8:00 – TRIATHLON femminile individuale

Ore 8:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO maschile carabina 3 posizioni 50 m qualificazioni

Ore 9:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile trap qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile trap FINALI

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri finale C

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri finale C

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo semifinali C-D

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo semifinali C-D

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza semifinali

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza semifinali

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri semifinali

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri semifinali

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia FINALE A

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia FINALE A

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo secondo turno

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo secondo turno

Ore 10:00 – JUDO femminile -70 kg eliminatorie

Ore 10:00 – JUDO maschile -90 kg eliminatorie

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI dressage individuale e a squadre qualificazioni

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 11:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m sincro FINALE

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m rana batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m dorso batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m farfalla batterie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 75 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 11:00 – BASKET maschile o femminile fase a gironi

Ore 11:00 – VELA maschile 49er

Ore 11:00 – VELA femminile 49er FX

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo terzo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo quarti di finale

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio quarti di finale

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio semifinali

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto quarti di finale

Ore 12:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre ottavi

Ore 12:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre quarti

Ore 12:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 12:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 12:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre finale 7°/8° posto

Ore 12:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre finale 5°/6° posto

Ore 13:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 13:10 – CICLISMO femminile BMX freestyle park FINALE

Ore 13:10 – CICLISMO maschile BMX freestyle park FINALE

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 15:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile terzo turno

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 75 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 15:30 – CANOA femminile Slalom C1 semifinale

Ore 15:30 – CANOA femminile Slalom C1 FINALE

Ore 16:00 – JUDO femminile -70 kg ripescaggi

Ore 16:00 – JUDO femminile -70 kg semifinali

Ore 16:00 – JUDO maschile -90 kg ripescaggi

Ore 16:00 – JUDO maschile -90 kg semifinali

Ore 16:00 – JUDO femminile -70 kg FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO femminile -70 kg FINALE ORO

Ore 16:00 – JUDO maschile -90 kg FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO maschile -90 kg FINALE ORO

Ore 17:00 – CALCIO femminile fase a gironi 1 partita

Ore 17:00 – CALCIO femminile fase a gironi 1 partita

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET maschile o femminile fase a gironi

Ore 17:30 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 17:30 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 17:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile conc. Generale individuale FINALE

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 17:45 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 17:45 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 17:45 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 17:45 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO femminile fase a gironi 1 partita

Ore 19:00 – CALCIO femminile fase a gironi 1 partita

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo terzo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile doppio quarti di finale

Ore 19:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre FINALE ORO

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 75 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile e femminile singolo terzo turno

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m farfalla FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m rana FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 1500 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m dorso semifinali

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m rana semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m stile libero FINALE

Ore 21:00 – BASKET maschile o femminile fase a gironi

Ore 21:00 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 21:00 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 21:00 – CALCIO femminile fase a gironi 1 partita

Ore 21:00 – CALCIO femminile fase a gironi 1 partita

Ore 21:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

Ore 7:30 – ATLETICA maschile marcia 20 km

Ore 8:30 – BADMINTON maschile singolo ottavi di finale

Ore 8:30 – BADMINTON femminile doppio quarti di finale

Ore 9:00 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 9:00 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 9:00 – GOLF maschile individuale primo giro

Ore 9:20 – ATLETICA femminile marcia 20 km

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO maschile carabina 3 posizioni 50 m FINALE

Ore 9.30 – CANOTTAGGIO femminile singolo semifinali A-B

Ore 9.30 – CANOTTAGGIO maschile singolo semifinali A-B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile Otto ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile Otto ripescaggi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia FINALE A

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia FINALE A

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza FINALE A

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza FINALE A

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo quarti

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo quarti

Ore 10:00 – JUDO femminile -78 kg eliminatorie

Ore 10:00 – JUDO maschile -100 kg eliminatorie

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 10:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre ottavi di finale

Ore 10:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre quarti di finale

Ore 10:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 10:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 10:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre finale 7°/8° posto

Ore 10:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre finale 5°/6° posto

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m dorso batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 50 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 4×200 m stile libero batterie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 54 kg quarti di finale

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 63.5 kg quarti di finale

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 92 kg quarti di finale

Ore 11:00 – SPORT EQUESTRI salto ostacoli a squadre qualificazioni

Ore 11:00 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 11:00 – VELA maschile iQFOiL

Ore 11:00 – VELA femminile iQFOiL

Ore 11:00 – VELA maschile 49er medal race

Ore 11:00 – VELA femminile 49er FX medal race

Ore 11:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 11:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 12:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 3 posizioni 50 m qualificazioni

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo quarti di finale

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo semifinali

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio semifinali

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto semifinali

Ore 12:30 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 12:30 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 13:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 13:00 – BADMINTON maschile doppio quarti di finale

Ore 13:00 – BADMINTON maschile singolo ottavi di finale

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo quarti di finale

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 54 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 63.5 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 92 kg quarti di finale

Ore 15:30 – CANOA maschile slalom K1 semifinale

Ore 15:30 – CANOA maschile slalom K1 FINALE

Ore 15:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 15:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 15:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 15:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 16:00 – JUDO maschile -100 kg ripescaggi

Ore 16:00 – JUDO maschile -100 kg semifinali

Ore 16:00 – JUDO femminile -78 kg ripescaggi

Ore 16:00 – JUDO femminile -78 kg semifinali

Ore 16:00 – JUDO maschile -100 kg FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO maschile -100 kg FINALE ORO

Ore 16:00 – JUDO femminile -78 kg FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO femminile -78 kg FINALE ORO

Ore 17:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 18:00 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 18:00 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 18:15 – GINNASTICA ARTISTICA femminile conc. Generale individuale FINALE

Ore 18:30 – BADMINTON femminile singolo ottavi di finale

Ore 18:30 – BADMINTON doppio misto semifinali

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo quarti di finale

Ore 19:00 – TENNIS femminile singolo semifinali

Ore 19:10 – SCHERMA femminile fioretto a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:10 – SCHERMA femminile fioretto a squadre FINALE ORO

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo quarti di finale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo quarti di finale

Ore 20:00 – CICLISMO maschile BMX Racing Race quarti

Ore 20:00 – CICLISMO femminile BMX Racing Race quarti

Ore 20:00 – CICLISMO maschile BMX Racing Race last chance run

Ore 20:00 – CICLISMO femminile BMX Racing Race last chance run

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 54 kg quarti di finale

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 63.5 kg quarti di finale

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 92 kg quarti di finale

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m farfalla FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m dorso FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m dorso semifinali

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m rana FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m misti semifinali

Ore 20:30 – NUOTO maschile 50 m stile libero semifinali

Ore 20:30 – NUOTO femminile 4×200 m stile libero FINALE

Ore 21:00 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 21:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 21:30 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 21:30 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

VENERDÌ 2 AGOSTO

Ore 8:30 – BADMINTON femminile doppio semifinali

Ore 8:30 – BADMINTON maschile doppio semifinali

Ore 9:00 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 9:00 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO femminile pistola 25 m qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile skeet qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF maschile individuale secondo giro

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO femminile carabina 3 posizioni 50 m FINALE

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre ottavi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale F

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale F

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale E

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale E

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale D

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale D

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza finale B

Ore 9:30 – CANOTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri finale B

Ore 9:30 – CANOTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza FINALE A

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza FINALE A

Ore 9:30 – CANOTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri FINALE A

Ore 9:30 – CANOTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri FINALE A

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo semifinali

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo semifinali

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 100 m preliminari

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 100 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 1500 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile salto in alto qualificazioni

Ore 10:00 – ATLETICA maschile lancio del martello qualificazioni

Ore 10:00 – ATLETICA maschile decathlon 100 m

Ore 10:00 – ATLETICA maschile decathlon salto in lungo

Ore 10:00 – ATLETICA maschile decathlon lancio del peso

Ore 10:00 – JUDO femminile +78 kg eliminatorie

Ore 10:00 – JUDO maschile +100 kg eliminatorie

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 11:00 – TUFFI maschile trampolino 3 m sincro FINALE

Ore 11:00 – NUOTO maschile 100 m farfalla batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 800 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO 4×100 m misti mista batterie

Ore 11:00 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 11:00 – VELA maschile iQFOiL medal race

Ore 11:00 – VELA femminile iQFOiL medal race

Ore 11:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 11:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 11:00 – VELA 470 misto

Ore 12:00 – GINNASTICA femminile trampolino elastico qualificazioni

Ore 12:00 – GINNASTICA femminile trampolino elastico FINALE

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo semifinali

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo FINALE BRONZO

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio FINALE BRONZO

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto FINALE BRONZO

Ore 12:00 – SCHERMA maschile spada a squadre ottavi

Ore 12:00 – SCHERMA maschile spada a squadre quarti

Ore 12:00 – SCHERMA maschile spada a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 12:00 – SCHERMA maschile spada a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 12:00 – SCHERMA maschile spada a squadre finale 7°/8° posto

Ore 12:00 – SCHERMA maschile spada a squadre finale 5°/6° posto

Ore 12:30 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 12:30 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 13:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO femminile singolo semifinali

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO maschile singolo semifinali

Ore 14:00 – SPORT EQUESTRI salto a ostacoli squadre FINALE

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre quarti

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre semifinali

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre FINALE BRONZO

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre FINALE ORO

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 15:00 – CALCIO maschile quarti di finale 1 partita

Ore 15:00 – BADMINTON doppio misto FINALE BRONZO

Ore 15:00 – BADMINTON doppio misto FINALE ORO

Ore 15:00 – BADMINTON maschile singolo quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 51 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 80 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO maschile +92 kg quarti di finale

Ore 16:00 – JUDO femminile +78 kg ripescaggi

Ore 16:00 – JUDO femminile +78 kg semifinali

Ore 16:00 – JUDO maschile +100 kg ripescaggi

Ore 16:00 – JUDO maschile +100 kg semifinali

Ore 16:00 – JUDO femminile +78 kg FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO femminile +78 kg FINALE ORO

Ore 16:00 – JUDO maschile +100 kg FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO maschile +100 kg FINALE ORO

Ore 17:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 17:00 – CALCIO maschile quarti di finale 1 partita

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET maschile fase a gironi

Ore 17:30 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 17:30 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO maschile fase a gironi

Ore 17:40 – ATLETICA femminile 800 m batterie

Ore 17:40 – ATLETICA 4×400 m mista batterie

Ore 17:40 – ATLETICA femminile salto triplo qualificazioni

Ore 17:40 – ATLETICA femminile lancio del disco qualificazioni

Ore 17:40 – ATLETICA maschile lancio del peso qualificazioni

Ore 17:40 – ATLETICA maschile decathlon salto in alto

Ore 17:40 – ATLETICA maschile decathlon 400 m

Ore 17:40 – ATLETICA maschile 10.000 m FINALE

Ore 17:40 – ATLETICA femminile 5000 m batterie

Ore 18:00 – GINNASTICA maschile trampolino elastico qualificazioni

Ore 18:00 – GINNASTICA maschile trampolino elastico FINALE

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 19:00 – CALCIO maschile quarti di finale 1 partita

Ore 19:00 – TENNIS doppio misto finale

Ore 19:30 – SCHERMA maschile spada a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:30 – SCHERMA maschile spada a squadre FINALE ORO

Ore 20:00 – CICLISMO maschile BMX Racing Race semifinali

Ore 20:00 – CICLISMO femminile BMX Racing Race semifinali

Ore 20:00 – CICLISMO maschile BMX Racing Race FINALE

Ore 20:00 – CICLISMO femminile BMX Racing Race FINALE

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 51 kg quarti di finale

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 80 kg quarti di finale

Ore 20:00 – PUGILATO maschile +92 kg quarti di finale

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 20:30 – NUOTO maschile 50 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m dorso FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 200 m misti FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m farfalla semifinali

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m misti semifinali

Ore 21:00 – CALCIO maschile quarti di finale 1 partita

Ore 21:00 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 21:00 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 21:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

SABATO 3 AGOSTO

Ore 8:00 – JUDO mixed team eliminatorie

Ore 8:00 – JUDO mixed team ripescaggi

Ore 8:00 – JUDO mixed team semifinali

Ore 8:00 – BADMINTON femminile singolo quarti di finale

Ore 8:00 – BADMINTON femminile singolo quarti di finale

Ore 8:00 – BADMINTON femminile singolo quarti di finale

Ore 8:00 – BADMINTON femminile singolo quarti di finale

Ore 9:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile skeet qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile skeet qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile skeet FINALI

Ore 9:00 – GOLF maschile individuale terzo giro

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO femminile pistola 25 m FINALI

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale ottavi di finale

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale C

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale C

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale B

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo FINALE A

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo FINALE A

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile Otto FINALE

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile Otto FINALE

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 100 m preliminari

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 100 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 800 m ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA maschile decathlon 110 m ostacoli

Ore 10:00 – ATLETICA maschile decathlon lancio del disco

Ore 10:00 – ATLETICA maschile decathlon salto con l’asta

Ore 10:00 – ATLETICA maschile salto con l’asta qualificazioni

Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI dressage a squadre FINALE

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 11:00 – NUOTO femminile 50 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 1500 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 4×100 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 4×100 m misti batterie

Ore 11:00 – BASKET maschile o femminile fase a gironi

Ore 11:00 – CICLISMO maschile strada individuale in linea

Ore 11:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 11:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 11:00 – VELA 470 misto

Ore 11:00 – VELA Nacra 17 Foiling

Ore 11:30 – SCHERMA femminile sciabola a squadre ottavi

Ore 11:30 – SCHERMA femminile sciabola a squadre quarti

Ore 11:30 – SCHERMA femminile sciabola a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 11:30 – SCHERMA femminile sciabola a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 11:30 – SCHERMA femminile sciabola a squadre finale 7°/8° posto

Ore 11:30 – SCHERMA femminile sciabola a squadre finale 5°/6° posto

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo FINALE BRONZO

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo FINALE ORO

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio FINALE ORO

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale quarti

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale semifinali

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale FINALE BRONZO

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale FINALE ORO

Ore 13:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO femminile singolo FINALE BRONZO

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO femminile singolo FINALE ORO

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 15:00 – BADMINTON femminile doppio FINALE BRONZO

Ore 15:00 – BADMINTON femminile doppio FINALE ORO

Ore 15:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1 partita

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 50 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 60 kg semifinali

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 66 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 71 kg quarti di finale

Ore 15:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile e femminile attrezzi FINALE

Ore 15:30 – CANOA femminile Extreme Slalom prova a tempo

Ore 15:30 – CANOA maschile Extreme Slalom prova a tempo

Ore 15:30 – CANOA femminile Extreme Slalom ripescaggi

Ore 15:30 – CANOA maschile Extreme Slalom ripescaggi

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile lucky loser match

Ore 16:00 – JUDO mixed team FINALI BRONZO

Ore 16:00 – JUDO mixed team FINALE ORO

Ore 17:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 17:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1 partita

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET maschile o femminile fase a gironi

Ore 17:30 – BASKET 3X3 femminile fase a gironi

Ore 19:00 – SCHERMA femminile sciabola a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:00 – SCHERMA femminile sciabola a squadre FINALE ORO

Ore 19:00 – ATLETICA maschile 1500 m ripescaggi

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 100 m semifinali

Ore 19:00 – ATLETICA maschile decathlon lancio del giavellotto

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 100 m FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile salto triplo FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA maschile decathlon 1500 m

Ore 19:00 – ATLETICA maschile lancio del peso FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA 4×400 mista FINALE

Ore 19:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1 partita

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile fase a gironi

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 50 kg quarti di finale

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 60 kg semifinali

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 66 kg quarti di finale

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 57 kg quarti di finale

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 71 kg quarti di finale

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m farfalla FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 50 m stile libero semifinali

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m misti FINALE

Ore 20:30 – NUOTO femminile 800 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – NUOTO 4×100 misti mista FINALE

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile lucky loser match

Ore 21:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1 partita

Ore 21:00 – BASKET maschile o femminile fase a gironi

Ore 21:00 – VOLLEY maschile fase a gironi

Ore 21:30 – BASKET 3X3 femminile Play in

DOMENICA 4 AGOSTO



Ore 8:30 – BADMINTON maschile singolo semifinali

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo semifinali

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 9:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO maschile pistola automatica 25 m qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF maschile individuale quarto giro

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale ottavi

Ore 9:30 – TIRO A VOLO femminile skeet qualificazioni

Ore 9:30 – TIRO A VOLO femminile skeet FINALI

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 200 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli batterie

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile lancio del martello qualificazioni

Ore 10:00 – ATLETICA maschile salto in lungo qualificazioni

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 3000 m siepi batterie

Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI Dressage individuale FINALE

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile quarti di finale

Ore 10:00 – SCHERMA maschile fioretto a squadre ottavi di finale

Ore 10:00 – SCHERMA maschile fioretto a squadre quarti di finale

Ore 10:00 – SCHERMA maschile fioretto a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 10:00 – SCHERMA maschile fioretto a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 10:00 – SCHERMA maschile fioretto a squadre finale 7°/8° posto

Ore 10:00 – SCHERMA maschile fioretto a squadre finale 5°/6° posto

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 92 kg semifinali

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 80 kg semifinali

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 63.5 kg semifinali

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 51 kg semifinali

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 75 kg quarti di finale

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 57 kg quarti di finale

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 54 kg semifinali

Ore 11:00 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 11:00 – VELA femminile Kite

Ore 11:00 – VELA maschile Kite

Ore 11:00 – VELA Nacra 17 Foiling

Ore 11:00 – VELA 470 misto

Ore 11:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 11:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio FINALE BRONZO

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo FINALE ORO

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio FINALE ORO

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale quarti di finale

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale semifinali

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale FINALE BRONZO

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale FINALE ORO

Ore 13:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO maschile singolo FINALE BRONZO

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO maschile singolo FINALE ORO

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 14:00 – CICLISMO femminile strada individuale in linea

Ore 15:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile e femminile FINALE attrezzi

Ore 15:00 – BADMINTON maschile doppio FINALE BRONZO

Ore 15:00 – BADMINTON maschile doppio FINALE ORO

Ore 15:30 – CANOA maschile Extreme Slalom batterie

Ore 15:30 – CANOA femminile Extreme Slalom batterie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 57 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 75 kg quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 51 kg semifinali

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 63.5 kg semifinali

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 80 kg semifinali

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 92 kg semifinali

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 54 kg semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 17:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 17:15 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 17:30 – BASKET 3X3 maschile fase a gironi

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO maschile quarti di finale

Ore 18:30 – NUOTO femminile 4×100 m misti FINALE

Ore 18:30 – NUOTO maschile 4×100 m misti FINALE

Ore 18:30 – NUOTO femminile 50 m stile libero FINALE

Ore 18:30 – NUOTO maschile 1500 m stile libero FINALE

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile fase a gironi

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 100 m semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA femminile 800 m semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 400 m batterie

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 1500 m semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 100 m FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA maschile lancio del martello FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA femminile salto in alto FINALE

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile fase a gironi

Ore 19:10 – SCHERMA maschile fioretto a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:10 – SCHERMA maschile fioretto a squadre FINALE ORO

Ore 21:00 – BASKET femminile fase a gironi

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 21:00 – VOLLEY femminile fase a gironi

Ore 21:30 – BASKET 3X3 maschile Play in

LUNEDÌ 5 AGOSTO

Ore 8:00 – TRIATHLON staffetta mista a squadre

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 9:00 – VOLLEY maschile quarti di finale

Ore 9:00 – TIRO A VOLO Skeet squadra mista qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO Skeet squadra mista finali

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO maschile pistola automatica 25 m finali

Ore 9:45 – BADMINTON femminile singolo FINALE BRONZO

Ore 9:45 – BADMINTON femminile singolo FINALE ORO

Ore 10:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m qualificazioni

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 400 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 200 m ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 400 m ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA femminile salto con l’asta qualificazioni

Ore 10:00 – ATLETICA maschile lancio del disco qualificazioni

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Boulder semifinali

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile speed qualificazioni

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile quarti di finale

Ore 11:00 – VELA femminile Kite

Ore 11:00 – VELA maschile Kite

Ore 11:00 – VELA Nacra 17 Foling

Ore 11:00 – VELA 470 misto

Ore 11:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 11:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 12:00 – GINNASTICA ARTISTICA femminile e maschile attrezzi finali

Ore 12:00 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 13:00 – VOLLEY maschile quarti di finale

Ore 14:30 – BADMINTON maschile singolo FINALE BRONZO

Ore 14:30 – BADMINTON maschile singolo FINALE ORO

Ore 15:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg ottavi di finale

Ore 15:00 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg ottavi di finale

Ore 15:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg ottavi di finale

Ore 15:00 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg quarti di finale

Ore 15:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg quarti di finale

Ore 15:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg quarti di finale

Ore 15:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m semifinali

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi

Ore 15:30 – CANOA maschile Extreme Slalom quarti di finale

Ore 15:30 – CANOA femminile Extreme Slalom quarti di finale

Ore 15:30 – CANOA maschile Extreme Slalom semifinali

Ore 15:30 – CANOA femminile Extreme Slalom semifinali

Ore 15:30 – CANOA maschile Extreme Slalom FINALE BRONZO

Ore 15:30 – CANOA femminile Extreme Slalom FINALE BRONZO

Ore 15:30 – CANOA maschile Extreme Slalom FINALE ORO

Ore 15:30 – CANOA femminile Extreme Slalom FINALE ORO

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 17:00 – VOLLEY maschile quarti di finale

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre qualificazioni

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre qualificazioni

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre qualificazioni

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre primo turno

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre finali

Ore 17:30 – BASKET 3X3 femminile semifinali

Ore 17:30 – BASKET 3X3 maschile semifinali

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO femminile quarti di finale

Ore 18:00 – CALCIO maschile semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA femminile 5000 m finale

Ore 18:30 – ATLETICA maschile salto con l’asta finale

Ore 18:30 – ATLETICA femminile lancio del disco finale

Ore 18:30 – ATLETICA femminile 800 m finale

Ore 18:30 – ATLETICA femminile 200 m semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 3000 m siepi batterie

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 200 m batterie

Ore 18:30 – PALLANUOTO maschile fase a gironi

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO squadre programma tecnico

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi

Ore 21:00 – CALCIO maschile semifinali

Ore 21:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg semifinali

Ore 21:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg semifinali

Ore 21:00 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg semifinali

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 21:00 – BASKET 3X3 maschile FINALE BRONZO

Ore 21:00 – BASKET 3X3 femminile FINALE BRONZO

Ore 21:00 – BASKET 3X3 maschile FINALE ORO

Ore 21:00 – BASKET 3X3 femminile FINALE ORO

Ore 21:00 – VOLLEY maschile quarti di finale

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Ore 9:00 – VOLLEY femminile quarti di finale

Ore 9:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale

Ore 9:30 – CANOA maschile K2 500 m batterie

Ore 9:30 – CANOA maschile K2 500 m quarti di finale

Ore 9:30 – CANOA femminile K2 500 m batterie

Ore 9:30 – CANOA femminile K2 500 m quarti di finale

Ore 9:30 – CANOA maschile C2 500 m batterie

Ore 9:30 – CANOA maschile C2 500 m quarti di finale

Ore 9:30 – CANOA femminile C2 500 m batterie

Ore 9:30 – CANOA femminile C2 500 m quarti di finale

Ore 9:30 – CANOA maschile K4 500 m batterie

Ore 9:30 – CANOA femminile K4 500 m batterie

Ore 10:00 – TUFFI maschile trampolini 3 m qualificazioni

Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI Salto ostacoli individuale FINALE

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 1500 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 400 m ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 200 m ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA femminile salto in lungo qualificazioni

Ore 10:00 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto qualificazioni

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi di finale

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi di finale

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Boulder semifinali

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile speed qualificazioni

Ore 11:00 – BASKET maschile quarti di finale

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg ottavi di finale

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg quarti di finale

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg ottavi di finale

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg quarti di finale

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg ottavi di finale

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg quarti di finale

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile ripescaggi 68 kg

Ore 11:00 – VELA femminile Kite

Ore 11:00 – VELA maschile Kite

Ore 11:00 – VELA 470 misto

Ore 11:00 – VELA Nacra Foiling

Ore 11:00 – VELA femminile ILCA 6 medal race

Ore 11:00 – VELA maschile ILCA 7 medal race

Ore 12:30 – SKATEBOARDING femminile Park turni preliminari

Ore 13:00 – VOLLEY femminile quarti di finale

Ore 13:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO maschile semifinale

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile quarti di finale

Ore 14:30 – BASKET maschile quarti di finale

Ore 15:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m FINALE

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale

Ore 17:00 – VOLLEY femminile quarti di finale

Ore 17:30 – SKATEBOARDING femminile Park FINALE

Ore 17:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre primo turno

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre FINALI

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre primo turno

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre qualificazioni

Ore 18:00 – BASKET maschile quarti di finale

Ore 18:00 – CALCIO femminile semifinali

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile semifinali 97 kg

Ore 19:00 – HOCKEY SU PRATO maschile semifinale

Ore 19:00 – ATLETICA maschile 1500 m FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 3000 m siepi FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA maschile salto in lungo FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile lancio del martello FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 200 m FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA maschile 400 m semifinali

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli semifinali

Ore 19:00 – PALLANUOTO femminile quarti di finale

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO squadre programma libero

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale

Ore 21:00 – CALCIO femminile semifinali

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale

Ore 21:00 – VOLLEY femminile quarti di finale

Ore 21:30 – BASKET maschile quarti di finale

Ore 21:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 50 kg semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 60 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 66 kg semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 71 kg semifinali

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Ore 7:30 – ATLETICA staffetta mista marcia

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -49 kg qualificazioni

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile -58 kg qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF femminile individuale primo giro

Ore 9:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale

Ore 9:30 – CANOA femminile K1 500 m batterie

Ore 9:30 – CANOA maschile K1 1000 m batterie

Ore 9:30 – CANOA maschile C1 1000 m batterie

Ore 9:30 – CANOA femminile K1 500 m quarti

Ore 9:30 – CANOA maschile K1 1000 m quarti

Ore 9:30 – CANOA maschile C1 1000 m quarti

Ore 10:00 – TUFFI maschile trampolino 3 m semifinale

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli batterie

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 800 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 5000 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 1500 m ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto qualificazioni

Ore 10:00 – ATLETICA maschile salto in alto qualificazioni

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Lead semifinali

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Speed FINALE

Ore 11:00 – BASKET femminile quarti di finale

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA femminile 50 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg ripescaggi

ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg quarti

Ore 11:00 – VELA 470 misto Medal Race

Ore 11:00 – VELA Nacra 17 Foiling Medal Race

Ore 11:00 – VELA maschile Kite

Ore 11:00 – VELA femminile Kite

Ore 12:30 – SKATEBOARDING maschile Park turni preliminari

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint qualificazioni

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin primo turno

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre primo turno

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint trentaduesimi

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin ripescaggi

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint ripescaggi trentaduesimi

Ore 13:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO femminile semifinale

Ore 14:00 – PALLANUOTO maschile quarti di finale

Ore 14:30 – BASKET femminile quarti di finale

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg quarti di finale

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg semifinali

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile -58 kg quarti di finale

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile -58 kg semifinali

Ore 15:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m qualificazioni

Ore 15:00 – PESI maschile 61 kg

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale

Ore 16:00 – VOLLEY maschile semifinale

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale

Ore 17:30 – SKATEBOARDING maschile Park FINALE

Ore 17:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint sedicesimi

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre FINALI

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ripescaggi sedicesimi

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre FINALI

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ottavi

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ripescaggi ottavi

Ore 18:00 – BASKET femminile quarti di finale

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile semifinali 53 kg

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg FINALE ORO

Ore 18:30 – ATLETICA maschile salto triplo qualificazioni

Ore 18:30 – ATLETICA femminile 400 m semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 200 m semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli semifinali

Ore 18:30 – ATLETICA femminile salto con l’asta FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 400 m FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 3000 siepi FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA maschile lancio del disco FINALE

Ore 19:00 – HOCKEY SU PRATO femminile semifinale

Ore 19:00 – PALLANUOTO maschile quarti di finale

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO squadre programma acrobatico

Ore 19:30 – PESI femminile 49 kg

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg ripescaggi

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -58 kg ripescaggi

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -58 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg FINALE ORO

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -58 kg FINALE ORO

Ore 20:00 – VOLLEY maschile semifinale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre semifinale

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale

Ore 21:30 – BASKET femminile quarti di finale

Ore 21:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 57 kg semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 63.5 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 80 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO maschile +92 kg FINALE

GIOVEDÌ 8 AGOSTO



Ore 7:30 – NUOTO DI FONDO femminile 10 km

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -57 kg qualificazioni

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile -68 kg qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF femminile individuale secondo giro

Ore 10:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m semifinale

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 4×100 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 4×100 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 800 m ripescaggi

Ore 10:00 – ATLETICA femminile lancio del peso qualificazioni

Ore 10:00 – ATLETICA femminile eptathlon 100 m ostacoli

Ore 10:00 – ATLETICA femminile eptathlon salto in alto

Ore 10:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale individuale qualificazioni

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre semifinale

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Lead semifinali

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Speed finale

Ore 10:30 – CANOA maschile K4 500 m semifinali

Ore 10:30 – CANOA maschile K4 500 m FINALE A

Ore 10:30 – CANOA femminile K4 500 m semifinali

Ore 10:30 – CANOA femminile K4 500 m FINALE A

Ore 10:30 – CANOA maschile C2 500 m semifinali

Ore 10:30 – CANOA maschile C2 500 m finale B

Ore 10:30 – CANOA maschile C2 500 m FINALE A

Ore 10:30 – CANOA femminile C1 200 m batterie

Ore 10:30 – CANOA femminile C1 200 m quarti

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg ripescaggi

Ore 11:00 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale scherma

Ore 11:00 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale scherma

Ore 11:00 – VELA femminile Kite Medal Series

Ore 11:00 – VELA maschile Kite Medal Series

Ore 13:00 – PALLANUOTO femminile semifinale 1°/4° posto

Ore 13:00 – PALLANUOTO femminile semifinale 5°/8° posto

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO maschile FINALE BRONZO

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -57 kg quarti

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -57 kg semifinali

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile -68 kg quarti

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile -68 kg semifinali

Ore 15:00 – TUFFI maschile trampolino 3 m FINALE

Ore 15:00 – PESI femminile 59 kg

Ore 15:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale individuale qualificazioni

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre semifinale

Ore 16:00 – VOLLEY femminile semifinale

Ore 16:30 – PALLAMANO femminile semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile semifinali

Ore 17:00 – CALCIO maschile finale 3°/4° posto

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium gara a eliminazione

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium gara a tempo

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium Scratch

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium corsa a punti

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint quarti

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint finali 5°/8° posto

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin quarti

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin semifinali

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin finale 7°/12° posto

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin FINALE 1°/6° posto

Ore 17:30 – BASKET maschile semifinali

Ore 18:00 – PALLANUOTO femminile semifinale 5°/8° posto

Ore 18:00 – PALLANUOTO femminile semifinale 1°/4° posto

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg semifinali

Ore 19:00 – HOCKEY SU PRATO maschile FINALE ORO

Ore 19:00 – ATLETICA femminile heptathlon 200 m

Ore 19:00 – ATLETICA femminile heptathlon lancio del peso

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 1500 m semifinali

Ore 19:00 – ATLETICA femminile salto in lungo FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA maschile 200 m FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli FINALE

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -68 kg ripescaggi

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -57 kg ripescaggi

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -68 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -57 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -68 kg FINALE ORO

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -57 kg FINALE ORO

Ore 20:00 – VOLLEY femminile semifinale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre semifinale

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile semifinali

Ore 21:00 – BASKET maschile semifinali

Ore 21:30 – PALLAMANO femminile semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 57 kg semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 51 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 75 kg semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 54 kg FINALE

VENERDÌ 9 AGOSTO



Ore 7:30 – NUOTO DI FONDO maschile 10 km

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile -80 kg qualificazioni

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -67 kg qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF femminile terzo giro

Ore 10:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m qualificazioni

Ore 10:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale a squadre qualificazioni

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre FINALE BRONZO

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 4×400 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 4×400 m batterie

Ore 10:00 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli semifinali

Ore 10:00 – ATLETICA maschile 800 m semifinali

Ore 10:00 – ATLETICA femminile eptathlon salto in lungo

Ore 10:00 – ATLETICA femminile eptathlon lancio del giavellotto

Ore 10:15 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Boulder & Lead FINALE

Ore 10:30 – CANOA maschile K2 500 m semifinali

Ore 10:30 – CANOA maschile C1 1000 m semifinali

Ore 10:30 – CANOA femminile K2 500 m semifinali

Ore 10:30 – CANOA femminile C2 500 m semifinali

Ore 10:30 – CANOA maschile K2 500 m finale B

Ore 10:30 – CANOA maschile K2 500 m FINALE A

Ore 10:30 – CANOA maschile C1 1000 m finale B

Ore 10:30 – CANOA maschile C1 1000 m FINALE A

Ore 10:30 – CANOA femminile K2 500 m finale B

Ore 10:30 – CANOA femminile K2 500 m FINALE A

Ore 10:30 – CANOA femminile C2 500 m finale B

Ore 10:30 – CANOA femminile C2 500 m FINALE A

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg quarti

Ore 13:00 – PALLANUOTO maschile semifinale 5°/8° posto

Ore 13:00 – PALLANUOTO maschile semifinale 1°/4° posto

Ore 13:00 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale semifinali

Ore 14:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint qualificazioni

Ore 14:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint trentaduesimi

Ore 14:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint ripescaggi trentaduesimi

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO femminile FINALE BRONZO

Ore 14:30 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale individuale FINALE

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile -80 kg quarti

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -67 kg quarti

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile -80 kg semifinali

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -67 kg semifinali

Ore 15:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m FINALE

Ore 15:00 – PESI maschile 89 kg

Ore 15:00 – CALCIO femminile FINALE BRONZO

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre FINALE

Ore 16:00 – BREAK DANCE femminile qualificazioni

Ore 16:00 – VOLLEY maschile FINALE BRONZO

Ore 16:30 – PALLAMANO maschile semifinali

Ore 17:30 – BASKET femminile semifinali

Ore 18:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint sedicesimi

Ore 18:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint ripescaggi sedicesimi

Ore 18:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Madison FINALE

Ore 18:00 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint FINALE

Ore 18:00 – PALLANUOTO maschile semifinale 5°/8° posto

Ore 18:00 – PALLANUOTO maschile semifinale 1°/4° posto

Ore 18:00 – CALCIO maschile FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg FINALE ORO

Ore 19:00 – ATLETICA femminile lancio del peso FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 400 m FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA maschile salto triplo FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 10.000 m FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile 4×100 m FINALE

Ore 19:00 – ATLETICA femminile eptathlon 800 m

Ore 19:00 – ATLETICA maschile 4×100 FINALE

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO duo programma tecnico

Ore 19:30 – PESI femminile 71 kg

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -80 kg ripescaggi

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -67 kg ripescaggi

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -80 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -67 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -80 kg FINALE ORO

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -67 kg FINALE ORO

Ore 20:00 – BREAK DANCE femminile FINALE

Ore 20:00 – HOCKEY SU PRATO femminile FINALE ORO

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY femminile FINALE BRONZO

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY femminile FINALE ORO

Ore 21:00 – BASKET femminile semifinali

Ore 21:30 – PALLAMANO maschile semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 71 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 66 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 50 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 92 kg FINALE

SABATO 10 AGOSTO

Ore 8:00 – MARATONA maschile

Ore 9:00 – PALLANUOTO femminile finale 7°/8° posto

Ore 9:00 – PALLANUOTO femminile FINALE BRONZO

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile +67 kg qualificazioni

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile +80 kg qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF femminile individuale quarto giro

Ore 9:30 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale semifinali

Ore 10:00 – PALLAMANO femminile FINALE BRONZO

Ore 10:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m semifinali

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre FINALE BRONZO

Ore 10:15 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Boulder & Lead

Ore 10:30 – CANOA femminile K1 500 semifinali

Ore 10:30 – CANOA maschile K1 1000 semifinali

Ore 10:30 – CANOA femminile C1 200 semifinali

Ore 10:30 – CANOA femminile K1 500 finale C

Ore 10:30 – CANOA femminile K1 500 finale B

Ore 10:30 – CANOA maschile K1 1000 finale B

Ore 10:30 – CANOA femminile C1 200 Finale B

Ore 10:30 – CANOA femminile K1 500 FINALE A

Ore 10:30 – CANOA maschile K1 1000 FINALE A

Ore 10:30 – CANOA femminile C1 200 FINALE A

Ore 11:00 – BASKET maschile FINALE BRONZO

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg ottavi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg quarti

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg quarti

Ore 11:30 – PESI maschile 102 kg

Ore 13:00 –VOLLEY maschile FINALE ORO

Ore 14:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale a squadre FINALE

Ore 14:00 – PALLANUOTO maschile finale 7°/8° posto

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile finale 5°/6° posto

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile FINALE ORO

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile +67 kg quarti

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg quarti

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile +67 kg semifinali

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg semifinali

Ore 15:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m FINALE

Ore 15:00 – PALLAMANO femminile FINALE ORO

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre FINALE

Ore 16:00 – BREAK DANCE maschile qualificazioni

Ore 16:00 – PESI femminile 81 kg

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin primo turno

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin ripescaggi

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint ottavi

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint ripescaggi ottavi

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint quarti

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Madison FINALE

Ore 17:00 – CALCIO femminile FINALE ORO

Ore 17:15 – VOLLEY femminile FINALE BRONZO

Ore 17:30 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale FINALE

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg FINALE

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg FINALE

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg FINALI BRONZO

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA maschile salto in alto FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA femminile 1500 m FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA femminile 4×400 FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 800 m FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 5000 m FINALE

Ore 18:30 – ATLETICA maschile 4×400 m FINALE

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO Duo Programma libero

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile +67 kg ripescaggi

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg ripescaggi

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile +67 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile +67 kg FINALE ORO

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg FINALE ORO

Ore 20:00 – BREAK DANCE maschile FINALE

Ore 20:30 – PESI maschile 102 kg

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile FINALE BRONZO

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile FINALE ORO

Ore 21:30 – BASKET maschile FINALE ORO

Ore 21:30 – PUGILATO maschile +92 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 57 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 75 kg FINALE

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 57 kg FINALE

DOMENICA 11 AGOSTO

Ore 8:00 – MARATONA femminile

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile FINALE BRONZO

Ore 9:00 – PALLANUOTO maschile finale 5°/6° posto

Ore 9:00 – PALLANUOTO maschile FINALE BRONZO

Ore 11:00 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale FINALE

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg FINALI BRONZO

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg FINALI BRONZO

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg FINALI BRONZO

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg FINALE

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg FINALE

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg FINALE

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium scratch

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint semifinali

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin quarti

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a temo

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint semifinali decider

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint finale 5°/8° posto

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin semifinali

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint finali decider

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a eliminazione

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin finale 7°/12° posto

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin FINALE 1°/6° posto

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint FINALI

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a punti

Ore 11:30 – BASKET femminile FINALE BRONZO

Ore 11:30 – PESI femminile +81 kg

Ore 13:00 – VOLLEY femminile FINALE ORO

Ore 13:30 – PALLAMANO maschile FINALE ORO

Ore 14:00 – PALLANUOTO maschile FINALE ORO

Ore 15:30 – BASKET femminile FINALE ORO

Ore 20:00 – CERIMONIA DI CHIUSURA