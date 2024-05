Regolamento VNL femminile 2024 volley: la formula e come funziona

Il regolamento della VNL femminile 2024: ecco come funziona e tutto quel che serve sapere. La Volleyball Nations League torna con l’ormai consueta formula: al via 16 squadre, ognuna delle quali disputerà 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare, che si svolgerà in sei città in giro per il mondo. Le migliori otto formazioni della classifica accederanno poi alla fase finale, in programma a Bangkok, in Thailandia (20-23 giugno). Presente anche l’Italia, ora guidata dalla leggenda Julio Velasco, che va a caccia di punti importantissimi in chiave ranking e dunque qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. Saranno 16 le squadre al via (Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Repubblica Dominicana, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Olanda, Polonia, Serbia, Thailandia, Turchia, Usa), ognuna delle quali disputerà 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare. Le 16 Nazioni che hanno partecipato alla passata edizione della VNL sono state classificate dal 1° al 16° posto in base al World Ranking aggiornato al termine della VNL 2023 per definire le sfide di questa edizione. Ogni compagine sfiderà dunque tre squadre classificate tra il 1° e il 4° posto, tre dal 5° all’8°, tre dal 9° al 12° e tre dal 13° al 16°. Di seguito, tutte le squadre partecipanti, i criteri per la classifica della fase preliminare e come si svolgerà la fase finale.

La classifica della prima fase sarà stilata in base al maggior numero di vittorie e, in seconda battuta, al miglior punteggio. I punti saranno assegnati secondo il consueto sistema: tre punti per una vittoria 3-0 o 3-1, due punti in caso di vittoria al quinto set, un punto per la sconfitta al tie-break e 0 punti per la sconfitta in tre o quattro set. In caso di parità si guarderanno, nell’ordine: quoziente set (rapporto tra il numero di set vinti e quello di set persi), quoziente punti (divisione tra punti fatti e punti presi in tutti i set giocati) e infine gli scontri diretti. Se le squadre a pari merito fossero più di due, si stilerà una mini-classifica (che seguirà gli stessi criteri sopracitati) con le Nazionali in questione considerando le sole sfide fra queste.

Al termine della fase preliminare, le otto squadre meglio piazzate si qualificheranno alle Finali, in programma a Arlington (Texas, Usa) dal 12 al 16 luglio. La Nazione ospitante delle Finali, in questo caso gli Stati Uniti, ha un posto garantito nella fase conclusiva indipendentemente dal suo piazzamento nella prima fase. Qualora gli Usa non fossero nelle prime otto quindi passeranno comunque il turno e saranno solo le migliori sette squadre ad accedere alle Finals. Le Finali si svolgeranno ad eliminazione diretta: quarti di finale (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°), semifinali e finali per il bronzo e per l’oro.