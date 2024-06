Tabellone Finals Nations League volley femminile 2024: gli accoppiamenti

Il tabellone delle Finals della Nations League di volley femminile 2024, in programma a Bangkok (Thailandia) tra giovedì 20 e domenica 23 giugno. Archiviate le tre settimane di gare della fase preliminare, al termine delle quali sono state assegnate le ultime cinque carte per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, le otto formazioni rimaste in gioco tornano in campo per giocarsi il titolo. Al via in questa Final Eight ci sono la Thailandia, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, e le migliori sette squadre della classifica al termine della fase preliminare.

Presente anche l’Italia di Julio Velasco, vincitrice della VNL 2022, che vuole sfruttare queste partite per prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi. Si inizia con i match ad eliminazione diretta dei quarti di finale, poi spazio alle semifinali: chi vince va a giocarsi il primo posto, chi perde si sfida per il terzo gradino del podio. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà il trofeo? Ecco, di seguito, tutti gli accoppiamenti delle Finali della VNL femminile 2024.

TABELLONE NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024

QUARTI DI FINALE

1° classificata vs 8° classificata

4° classificata vs 5° classificata

2° classificata vs 7° classificata

3° classificata vs 6° classificata

SEMIFINALI

Vincente 1° classificata/8° classificata vs Vincente 4° classificata/5° classificata

Vincente 2° classificata/7° classificata vs Vincente 3° classificata/6° classificata

FINALE 3° POSTO

Perdente prima semifinale vs Perdente seconda semifinale

FINALE 1° POSTO

Vincente prima semifinale vs Vincente seconda semifinale