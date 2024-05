Calendario VNL femminile 2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo della VNL femminile 2024: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La Volleyball Nations League torna con l’ormai consueta formula: al via 16 squadre, ognuna delle quali disputerà 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare, che si svolgerà in sei città in giro per il mondo. Le migliori otto formazioni della classifica accederanno poi alla fase finale, in programma a Bankok, in Thailandia (20-23 giugno). Presente anche l’Italia, ora guidata dalla leggenda Julio Velasco, che proverà a risollevare la squadra dopo le delusioni dello scorso anno agli Europei in casa (niente podio) e al torneo preolimpico (niente pass per Parigi 2024). La qualificazione ai Giochi è però ancora apertissima per le azzurre, che con una buona VNL potranno volare nella capitale francese grazie al ranking.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, mentre le sfide dell’Italia e della fase decisiva godranno anche della copertura televisiva sui canali Sky Sport. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della VNL femminile 2024 con gli orari italiani e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTI GLI SPORT

CALENDARIO VNL FEMMINILE 2024

Orari italiani

MARTEDI’ 14 MAGGIO – WEEK 1

16.00 Bulgaria-Olanda (Pool 1, Antalya)

19.00 Italia-Polonia (Pool 1, Antalya)

22.30 Cina-Corea del Sud (Pool 2, Rio de Janeiro)

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO – WEEK 1

2.00 Brasile-Canada (Pool 2, Rio de Janeiro)

16.00 Francia-Germania (Pool 1, Antalya)

19.00 Giappone-Turchia (Pool 1, Antalya)

22.30 Usa-Thailandia (Pool 2, Rio de Janeiro)

GIOVEDI’ 16 MAGGIO – WEEK 1

2.00 Serbia-Repubblica Dominicana (Pool 2, Rio de Janeiro)

13.00 Germania-Italia (Pool 1, Antalya)

16.00 Bulgaria-Giappone (Pool 1, Antalya)

19.00 Olanda-Turchia (Pool 1, Antalya)

19.00 Brasile-Corea del Sud (Pool 2, Rio de Janeiro)

22.30 Cina-Usa (Pool 2, Rio de Janeiro)

VENERDI’ 17 MAGGIO – WEEK 1

2.00 Repubblica Dominicana-Canada (Pool 2, Rio de Janeiro)

13.00 Giappone-Germania (Pool 1, Antalya)

16.00 Francia-Polanda (Pool 1, Antalya)

19.00 Italia-Bulgaria (Pool 1, Antalya)

19.00 Serbia-Thailandia (Pool 2, Rio de Janeiro)

22.30 Cina-Canada (Pool 2, Rio de Janeiro)

SABATO 18 MAGGIO – WEEK 1

2.00 Brasile-Usa (Pool 2, Rio de Janeiro)

13.00 Polonia-Olanda (Pool 1, Antalya)

16.00 Francia-Bulgaria (Pool 1, Antalya)

19.00 Italia-Turchia (Pool 1, Antalya)

19.00 Serbia-Cina (Pool 2, Rio de Janeiro)

22.30 Corea del Sud-Repubblica Dominicana (Pool 2, Rio de Janeiro)

DOMENICA 19 MAGGIO – WEEK 1

2.00 Thailandia-Canada (Pool 2, Rio de Janeiro)

13.00 Germania-Olanda (Pool 1, Antalya)

15.00 Brasile-Serbia (Pool 2, Rio de Janeiro)

16.00 Polonia-Giappone (Pool 1, Antalya)

19.00 Francia-Turchia (Pool 1, Antalya)

19.00 Usa-Repubblica Dominicana (Pool 2, Rio de Janeiro)

22.30 Thailandia-Corea del Sud (Pool 2, Rio de Janeiro)

MARTEDI’ 28 MAGGIO – WEEK 2

10.00 Thailandia-Repubblica Dominicana (Pool 3, Macao)

13.30 Brasile-Giappone (Pool 3, Macao)

23.00 Polonia-Serbia (Pool 4, Arlington)

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO – WEEK 2

2.30 Canada-Usa (Pool 4, Arlington)

10.00 Italia-Francia (Pool 3, Macao)

13.30 Olanda-Cina (Pool 3, Macao)

18.00 Corea del Sud-Bulgaria (Pool 4, Arlington)

21.30 Germania-Turchia (Pool 4, Arlington)

GIOVEDI’ 30 MAGGIO – WEEK 2

6.30 Repubblica Dominicana-Italia (Pool 3, Macao)

10.00 Francia-Giappone (Pool 3, Macao)

13.30 Brasile-Olanda (Pool 3, Macao)

19.30 Corea del Sud Polonia (Pool 4, Arlington)

23.00 Canada-Germania (Pool 4, Arlington)

VENERDI’ 31 MAGGIO – WEEK 2

2.30 Serbia-Turchia (Pool 4, Arlington)

6.30 Francia-Thailandia (Pool 3, Macao)

10.00 Olanda-Repubblica Dominicana (Pool 3, Macao)

13.30 Giappone-Cina (Pool 3, Macao)

20.00 Germania-Polonia (Pool 4, Arlington)

23.30 Serbia-Canada (Pool 4, Arlington)

SABATO 1 GIUGNO – WEEK 2

3.00 Bulgaria-Usa (Pool 4, Arlington)

6.30 Brasile-Italia (Pool 3, Macao)

10.00 Repubblica Dominicana-Giappone (Pool 3, Macao)

13.30 Thailandia-Cina (Pool 3, Macao)

20.00 Corea del Sud-Turchia (Pool 4, Arlington)

23.30 Polonia-Usa (Pool 4, Arlington)

DOMENICA 2 GIUGNO – WEEK 2

3.00 Serbia-Bulgaria (Pool 4, Arlington)

6.30 Francia-Olanda (Pool 3, Macao)

10.00 Brasile-Thailandia (Pool 3, Macao)

13.30 Italia-Cina (Pool 3, Macao)

18.30 Corea del Sud-Canada (Pool 4, Arlington)

22.00 Usa-Turchia (Pool 4, Arlington)

LUNEDI’ 3 GIUGNO – WEEK 2

1.30 Bulgaria-Germania (Pool 4, Arlington)

MARTEDI’ 11 GIUGNO – WEEK 3

8.30 Usa-Francia (Pool 6, Fukuoka)

11.00 Germania-Repubblica Dominicana (Pool 5, Hong Kong)

12.20 Italia-Canada (Pool 6, Fukuoka)

14.30 Bulgaria-Cina (Pool 5, Hong Kong)

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO – WEEK 3

8.30 Olanda-Serbia (Pool 6, Fukuoka)

11.00 Turchia-Thailandia (Pool 5, Hong Kong)

12.20 Corea del Sud-Giappone (Pool 6, Fukuoka)

14.30 Brasile-Polanda (Pool 5, Hong Kong)

GIOVEDI’ 13 GIUGNO – WEEK 3

5.00 Olanda-Usa (Pool 6, Fukuoka)

7.30 Bulgaria-Thailandia (Pool 5, Hong Kong)

8.30 Francia-Corea del Sud (Pool 6, Fukuoka)

11.00 Germania-Brasile (Pool 5, Hong Kong)

12.20 Giappone-Canada (Pool 6, Fukuoka)

14.30 Repubblica Dominicana-Turchia (Pool 5, Hong Kong)

VENERDI’ 14 GIUGNO – WEEK 3

5.00 Serbia-Francia (Pool 6, Fukuoka)

7.30 Bulgaria-Brasile (Pool 5, Hong Kong)

8.30 Canada-Olanda (Pool 6, Fukuoka)

11.00 Repubblica Dominicana-Polonia (Pool 5, Hong Kong)

12.30 Italia-Corea del Sud (Pool 6, Fukuoka)

14.30 Cina-Germania (Pool 5, Hong Kong)

SABATO 15 GIUGNO – WEEK 3

5.00 Canada-Francia (Pool 6, Fukuoka)

7.30 Repubblica Dominicana-Bulgaria (Pool 5, Hong Kong)

8.30 Italia-Usa (Pool 6, Fukuoka)

11.00 Polonia-Thailandia (Pool 5, Hong Kong)

12.20 Giappone-Serbia (Pool 6, Fukuoka)

14.30 Cina-Turchia (Pool 5, Hong Kong)

DOMENICA 16 GIUGNO – WEEK 3

4.30 Olanda-Corea del Sud (Pool 6, Fukuoka)

7.30 Germania-Thailandia (Pool 5, Hong Kong)

8.00 Serbia-Italia (Pool 6, Fukuoka)

11.00 Turchia-Brasile (Pool 5, Hong Kong)

11.45 Giappone-Usa (Pool 6, Fukuoka)

14.30 Cina-Polonia (Pool 5, Hong Kong)

20 GIUGNO – QUARTI DI FINALE (Bangkok, Thailandia)

12.00 Quarto di finale

15.30 Quarto di finale

21 GIUGNO – QUARTI DI FINALE (Bangkok, Thailandia)

12.00 Quarto di finale

15.30 Quarto di finale

22 GIUGNO – SEMIFINALI (Bangkok, Thailandia)

12.00 Semifinale

15.30 Semifinale

23 GIUGNO – FINALI (Bangkok, Thailandia)

12.00 Finale 3°-4° posto

15.30 Finale 1°-2° posto