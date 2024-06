De Zerbi a Italpress: “Futuro? Stiamo discutendo, vediamo”

Roberto De Zerbi, ex allenatore del Brighton, è intervenuto alla trasmissione prodotta da Italpress, “Primo Piano Euro 2024“, condotta da Claudio Brachino insieme al direttore editoriale dell’Italpress, Italo Cucci, in onda in serata sulla piattaforma multimediale dell’agenzia e sul network di TV del gruppo Netweek: “Ci sono state delle possibilità, qualcuna non l’ho accettata e qualche altra stiamo ancora discutendo, vediamo, mi piace allenare, mi piace allenare tutti i giorni e poi chiaramente io credo che soprattutto quando si guardano Europei, Mondiali, ogni allenatore in fondo spera per se stesso un giorno di partecipare a queste manifestazioni, quindi sì, certo che sarebbe una cosa molto molto bella”.

L’allenatore italiano però non esclude un periodo di stop: “Certe volte stare fermo è meglio che fare una scelta sbagliata, però vediamo, non lo so, stiamo parlando, vediamo come va a finire”.