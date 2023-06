Olimpiadi Parigi 2024: tutti gli italiani qualificati sport per sport

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Parigi 2024 già cominciato. Sono infatti partite le qualificazioni olimpiche che assegnano i pass a cinque cerchi per tutti gli sport, su Sportface.it vi terremo aggiornati giorno dopo giorno, evento dopo evento, su tutti gli italiani che riusciranno a staccare il pass per le Olimpiadi francesi. Ecco l’elenco completo degli azzurri e delle azzurre qualificati per l’evento più atteso del quadriennio.

GINNASTICA RITMICA – 1 carta olimpica

All-around individuale (1 carta olimpica)

PENTATHLON MODERNO – 1 carta olimpica

Gara femminile (1 carta olimpica) – ELENA MICHELI

TIRO A SEGNO – 1 carta olimpica

Carabina 10 metri maschile (1 carta olimpica)

TIRO A VOLO – 3 carte olimpiche

Trap femminile (1 carta olimpica)

Skeet maschile (1 carta olimpica)

Skeet femminile (1 carta olimpica)