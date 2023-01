Bronzetti-Papamichail domani in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Lucia Bronzetti affronterà Despina Papamichail nel quarto singolare della sfida Italia-Grecia di United Cup 2023, che dà l’accesso alla finale dell’evento. L’azzurra non può sbagliare in questo incontro che potrebbe essere decisivo per le sorti della semifinale tra la nostra squadra e quella ellenica guidata dal duo Tsitsipas-Sakkari. L’allieva di Piccari parte decisamente con i favori del pronostico in un match contro una giocatrice che nel 2022 è apparsa in crescita, ma a 29 anni non è mai riuscita a superare lo scoglio dei tornei ITF. In Australia non si è comportata male, strappando un set ad Alison Van Uytvanck, prima di cedere poi in due frazioni di gioco a Donna Vekic. Si tratta comunque della n°158 del ranking e a questi livelli l’attenzione dovrà essere massima per evitare delle inattese sorprese.

Bronzetti e Papamichail scenderanno in campo domani, sabato 7 gennaio come 2°match dalle 07:00 italiane (dopo Berrettini-Tsitsipas). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.